Nicole Spannhake aus Morsum als 100.000 Fahrgast auf Fähre „Gentsiet“ begrüßt

Fährverein stellt Rekord auf

+ Mitglieder des Fährvereins beim feierlichen Moment der Gewinnübergabe (v.l.): Jörg Vogler, Thomas Münsterjohann, Nicole Voigt (100 001), Nicole Spannhake (100 000), Marco Westermann (99 999), Janine Fahrenholz und Heinrich Fahrenholz.

Grinden/Ahsen - Große Freude herrschte Pfingstsonntag an der Fähre „Gentsiet“ in Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen. Um kurz nach 15 Uhr wurde der 100.000. Fahrgast seit dem Beginn des Fährbetriebes mit der Gentsiet (am 20. August 2005) übergesetzt. Das teilt der dortige Fährverein in einem Schreiben an die Presse mit.