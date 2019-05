Langwedel – 2012 waren Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe schon einmal im Langwedeler Rathaus. Jetzt waren die beiden Musiker wieder da. Natürlich mit einem neuen Programm.

Linek und Timpe lernten sich bei Studioproduktionen kennen, entdeckten ihre gemeinsame Liebe zum Blues und zum Plattdeutschen. 2011 legten die beiden ein erstes eigenes Programm mit modernem Blues Rock und plattdeutschen Texten auf.

Mit Blues, Mundharmonik (Snutenhobel), Gitarre und Gesang überzeugten Linek und Timpe im Bürgersaal des Rathauses jetzt etwa 100 Besucher, als sie die neue Geschichte, die von „Kuddl un Fiete“ erzählten. Natürlich auf Platt.

„Es ist so etwas wie ein Musical“, meinte Lars-Luis Linek zu Beginn. Aber eben nur fast, weil zu einem Musical auch Tanz gehört. Und das hatten die beiden nicht geplant. Die schelmische Frage an Wolfgang Timpe: „Oder willst Du mit 66 noch tanzen?“ Nee. Linek mit seinen 63 Jahren auf dem Buckel selbst auch nicht.

Zur Geschichte: Kuddl ist ein Hüne von Mensch und kommt aus einer Elbfischerfamilie. Fiete ist der Sohn eines reichen Reeders. Beide sind in der Abiturklasse – und beste Freunde. Beide verlieben sich in Lieselotte. Kuddl hat aber keine guten Manieren. So wendet sich Lieselotte Fiete zu – und Kuddl fällt in ein tiefes Loch. Er geht von der Schule ab, fährt zur See. Als er alles gesehen hat, kommt er zurück, zieht in das Haus seines Großvaters in Finkenwerder und wird wie sein Opa Elbfischer. „Watt mutt, dat mutt, Stint un Butt“ ist fortan sein Lebensspruch. Fiete heiratet Lieselotte. Tochter Franziska wird geboren, Fiete übernimmt die Reederei. Kuddl lernt eine Deern von Finkenwerder kennen, sie wohnen mit dem Blick auf das „Tor der Welt“, den Hamburger Hafen.

Die beiden einst besten Freunde waren und sind so unterschiedlich. Reeder Fiete vergisst, dass die Natur auch noch da ist. Für seinen Containerhafen will er immer mehr Grundstücke, auch das von Kuddls Großvater. Das gibt Streit, einen lautstarken. Mit 99 Jahren stirbt der Opa. Er vermacht das Grundstück der Stadt Hamburg unter der Bedingung, dort eine Seefahrtschule zu bauen.

15 Jahre später steht die Seefahrtsschule. Reedertochter Franziska hat ihr Abitur mit Eins gemacht und soll Betriebswirtschaft studieren. Doch sie meldet sich auf der Seefahrtschule an. Auch Jan, Kuddls Sohn, studiert dort. Die beiden lernen sie sich kennen und lieben. Jan offenbart sich seinem Vater Kuddl und bei einem Kneipenabend mit viel „Lütt und Lütt“ übermannt Kuddl die Trauer ob der langjährigen Zerwürfnis mit seinem einst besten Freund.

Also marschiert Kuddl zu Fiete in die Reederei, die Männer leeren eine Drei-Liter-Flasche Rum. Schließlich lautet das Lebensmott von Kuddl ja: „Watt mut, dat mutt“.

Bald schon sang das Publikum diesen Passus lautstark mit, auch den Refrain „Striet is Schiet, damit kummst nich wieht“.

In 14 Liedern erzählten Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe die Geschichte, mit klasse Musik. Am Ende wurde so viel geklatscht, dass es in die Verlängerung ging. Lars-Luis Linek erinnerte sich an seine Oma, die lästerte, dass Hans Albers nie zur See gefahren ist.

Ihr Spruch war immer „Schiet up La Paloma“. Dieses und ein weiteres Stück wurde als Zugabe gegeben, bevor sich Linek und Timpe endgültig von ihrem begeisterten Langwedeler Publikum verabschiedeten. hu