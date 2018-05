Künstlerin Anne Richard hat am Etelser Bahnhof junge Helfer

Kinderarche hilft bei Verschönerung der Tunnelwände

+ © Ostm ann Malerin Anne Richard und Kinderarchenchefin Ute Nelle (von links) zusammen mit den Mädchen, die die Zugänge zum Etelser Bahnhof gerade um einiges ansehnlicher machen. © Ostm ann

Etelsen - Derzeit werden die die Zugänge zum Bahnhof in Etelsen mit Kunst von jungen Damen verschönert. Unter ihren Händen entstehen an den Wänden, die zu den Bahnsteigen führen, schönste Landschaften mit viel Grün und vielen Blumen, die sie unter der Anleitung der Künstlerin Anne Richard geschaffen haben, die den ganzen Bahnhof mit ihren Bildern in ein Kunstwerk verwandelt hat.