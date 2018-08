Schlosskonzerte - die Herzensangelegenheit des Johannes Mnich

Intendant bewahrt Reihe – und belebt sie neu

+ © Wenck Johannes Mnich (re.) organisiert und moderiert die Sommerkonzerte im Schloss. Dörte Lübkemann (li.) und ihr Team aus der Verwaltung des Landkreises Verden sorgen im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf. © Wenck

Etelsen - Von Jens Wenck. Grundgütiger, der Mann redet schnell. Aber auf den Punkt. Die Hände sind dabei gern in Bewegung, die Augen leuchten. Keine Frage, Johannes Mnich ist einer aus der Spezies, die in ihrem Beruf die Berufung gefunden haben, die von Herzen lieben, was sie tun. Etliche hiesige Liebhaber klassischer Musik kennen Johannes Mnich noch aus seinen ganz jungen Jahren, sind regelrechte Fans des Pianisten, der in der Kreismusikschule gelernt hat. An diesem Abend sitzt Mnich im Sessel im ersten Stock im Schloss Etelsen. Weil er die Sommerkonzerte im Schloss organisiert und dazu was zu sagen ist. Und noch einiges mehr.