Erst schwelgen, dann shoppen und zwischendurch einen Kaffee

Tausende Besucher genießen Schönes und Besonderes an 150 Ständen beim Schlossgartenfest in Etelsen / Ein Fest für alle Sinne

+ Schräge Vögel und anderes Lustige für den Garten bot das Schlossgartenfest in Etelsen.

Etelsen - Hochbetrieb herrschte am Wochenende in Etelsen. Grund war das jährliche Schlossgartenfest auf dem Hof der Familie Beckröge. Der Startschuss für das beliebte Gartenfestival fiel in diesem Jahr bereits am Freitagmittag. Noch mehr Zeit also, um all die tollen Sachen an den rund 150 Ständen zu bewundern.