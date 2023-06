Eröffnung des Burgbades Langwedel scheint in Sicht

Von: Jens-Peter Wenck

Der Hang am Langwedeler Burgbadeingang sieht dank der eingesäten Wildblumenmischung des Landkreises Verden prächtig aus. Das Tor zum Bad ist aber unschönerweise aufgrund eines Wasserschadens im Technikkeller geschlossen. © Wenck

Langwedel – Die Sonne lacht in diesen Tagen vom Himmel, an manchen Tagen brennt sie sogar, besonders am Nachmittag. Hach, da wäre doch ein kühles Bad gerade das Richtige. Aber nicht im Langwedeler Burgbad. Das hätte zwar am 25. Mai in die Saison starten sollen, die Eröffnung wurde aber kurz vorher auf unbestimmte Zeit abgesagt. „Wasserschaden“ lautete dazu die Kunde aus dem Rathaus.

Möglicherweise lässt sich bald der Schwimm- und Badebetrieb wieder aufnehmen. „Ende nächster Woche“ könnte es so weit sein, teilte Bürgermeister Andreas Brandt im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss mit. Eine volle Garantie mochte der Verwaltungschef aber nicht übernehmen.

Kurz vor der Baderöffnung im Mai und kurz vor Feierabend habe Schwimmmeister Thomas Becker noch einmal in den Technikkeller gesehen. Und da stand der unter Wasser, sieben elektrische Pumpen waren zu diesem Zeitpunkt bereits beschädigt. Für den Fall, dass der Wasserschaden erst am nächsten Morgen entdeckt worden wäre, hätten noch mehr Pumpen betroffen sein können, so Andreas Brandt.

„Und jetzt kommt der Teil mit der Werbung für unsere Versicherung“, sagte der Bürgermeister und erklärte, dass durch die VGH schnell eine Firma gefunden wurde, die die Pumpen reparieren kann.

Ist das passiert, sind die Pumpen wieder eingebaut, werde die Burgbadanlage unter Beobachtung auch der Fachfirma, die sonst die Technik betreut, wieder hochgefahren. „Und dann hoffen wir, öffnen zu können“, so Andreas Brandt.