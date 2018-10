Völkerser Pastor Dieter Sogorski zieht nach Verden 

Völkersen - „Eigentlich wollte ich mich bei euch entschuldigen, dass das jetzt so holterdiepolter geht. Auch wenn das schon länger im Gespräch war“, sagte Kirchenvorstand Jens Wilkens. „Das sind wir in Völkersen so gewohnt. Auch die Kreissparkasse hat erst informiert, als alles feststand“, meinte Andreas Noltemeyer. Die Antwort des Ortsbürgermeisters kam mit einem leichten Lächeln. Zum Lachen war an diesem Abend aber niemandem.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Domgemeinde war nach Völkersen gekommen, um in einer Gemeindeversammlung zu erklären, warum Pastor Dieter Sogorski Völkersen verlassen und nach Verden ziehen soll.

Am Ende geht es um eines: Geld. Und das vor dem Hintergrund drastisch sinkender Mitgliederzahlen der evangelisch-lutherischen Kirche, hier konkret der Domgemeinde. Vor 15 Jahren, als Dieter Sogorski nach Völkersen kam, hatte die Domgemeinde laut Jens Wilkens noch 12.000 Gemeindeglieder, vier Pfarrstellen und dazu noch einen Superintendenten, der in der Gemeinde mit als Pastor tätig war.

„Heute sind es noch 7500 Mitglieder“, so Wilkens. Tendenz: rapide sinkend. Aktuell hat die Domgemeinde für ihre vier Pfarrbezirke noch drei Pastoren. Der Superintendent Fulko Steinhausen (und seine Vorgängerin Elke Schölper) wirken auf Anweisung der Landeskirche nicht mehr als Pastoren in der Gemeinde. Nun haben die Superintendenten an der Strukturstraße in Verden immer in einer Dienstwohnung gelebt, die die Klosterkammer ausdrücklich für Pastoren und zu äußerst günstigen Konditionen zur Verfügung stellt. Aber eben nur für Pastoren. Will die Domgemeinde diese, wie erwähnt äußerst günstige, Wohnung behalten, dann muss einer ihrer Pastoren dort wohnen.

„Ich bin sehr gern Landpastor“

Es gab viele Gespräche. Die Sogorski fühlen sich in Völkersen wohl. Dieter Sogorski erklärte: „Ich bin gern Landpastor. Sogar sehr.“ Schlussendlich folgte die Entscheidung des Kirchenvorstandes: Dieter Sogorski und seine Frau Angela ziehen nach Verden, die Völkerser Wohnung wird privat vermietet. „Wenn es denn sein muss“, stimmten die Sogorskis zu.

Die im Gemeindehaus nebenan bestehenden Angebote sollen unbedingt erhalten bleiben. „Wir wollen ja nicht aus der Fläche weg“, so Jens Wilkens. Und man müsse die vorhandenen Kräfte effektiver einsetzen.

Sicher, man sei in den vergangenen 30 Jahren, nachdem man in Völkersen das Pfarr- und Gemeindehaus gebaut, seinen Pastor im Ort hatte, relativ verwöhnt gewesen. Früher musste man ja auch zum Dom fahren. Und auch wenn es jetzt die Zusage gebe, der Pastor werde oft vor Ort sein: „Es ist nicht dasselbe. Ich halte das für den falschen Weg“, befand Andreas Noltemeyer. Wie es in so manchem aussieht, erklärte Hinrich Bunke. „Ich bin traurig“, sagte er und legte viel Gewicht in diese kleinen Worte.

Umzug für Anfang Januar geplant

Die Völkerser müssten darauf drängen, die Mieteinnahmen aus dem Pfarrhaus ins Gemeindehaus und dessen Erhalt zu stecken und um den Erhalt des Hauses kämpfen, meinte Dieter Sogorski, der am 1. Januar nach Verden ziehen soll – so die Handwerker mitspielen. Die restliche Dienstzeit will man die Wohnung nicht mehr wechseln müssen. Fünf Jahre sind es noch bis zur Pensionierung.

Mit dem Pastor ist auch seine Gemeinde älter geworden. „Überaltert“, findet Sogorski. Für die älteren Gemeindeglieder, die sich engagieren, kommen keine jüngeren mehr nach. Und: „Es ist nicht mehr selbstverständlich, in der Kirche zu sein.“

jw