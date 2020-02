Erinnern als Beitrag zum Frieden

Daverden – Einen regen Gedankenaustausch gab es jetzt im Küsterhaus zwischen dem „Verein für Kultur und Geschichte Daverden“ und dem „Verein Zeitgeschichtliche Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe“. Dessen Vorsitzender Harm Schmidt kam mit seiner Stellvertreterin Sonja Bohl-Dencker, Schatzmeister Wilhelm Hogrefe und dem Öffentlichkeitsbeauftragten Wilhelm Haase-Bruns. Zunächst zeigte ihnen die Vorsitzende Theda Henken die Räume des Küsterhauses.

Das sanierte Küsterhaus wurde im Herbst 2018 eingeweiht, zur gleichen Zeit gründete sich in Wittlohe der zeitgeschichtliche Verein, dessen Ziel es ist, der Heimatgeschichte ein Gesicht zu geben und Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen.

Das Kapitelhaus ist das älteste nicht sakrale Gebäude im Landkreis Verden und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es wurde 1986 komplett saniert und soll nun eine Erinnerungsstätte für die Aufbereitung der Geschichte Kirchlintelns werden.

Die beiden geschichtlich interessierten Vereine tauschten sich über Ziele, Vereinsstruktur, geplante Projekte und über ihre Öffentlichkeitsarbeit aus. Während der Verein aus Wittlohe sich der Lokalgeschichte des 20. Jahrhunderts widmet, geht der Daverdener Verein weiter in die Vergangenheit.

Letzterer ist seit einem Jahr aktiv in einer Geschichts-Arbeitsgruppe organisiert, welche sich unter anderem mit der Archivierung der vorhandenen historischen Dokumente beschäftigt. Dazu unternahmen die Aktiven kürzlich einen Besuch ins Kreisarchiv, wo sie vom Kreisarchivar Dr. Florian Dirks wichtige Tipps erhielten. Auch das Archiv des Langwedeler Rathauses wurde in Augenschein genommen, um nach noch vorhandenem historischem Material zu suchen.

In Wittlohe haben die Heimatfreunde damit begonnen, historisches Material des 20. Jahrhunderts zu sammeln. Die Übersetzung älterer Dokumente, die teilweise in Sütterlinschrift verfasst sind, haben Konfirmanden und Jugendliche übernommen, informierte Sonja Bohl-Dencker. Das Archiv des Kapitelhauses ist öffentlich zugänglich, insbesondere für Schulen und Jugendliche. Motto ist „Wider das Vergessen“ und liefert einen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit der jüngeren Zeitgeschichte. Heimatgeschichte, Recherche und Jugendarbeit will man miteinander verbinden.

Auch in Daverden möchten die Vereinsmitglieder den Weg zur jüngsten Generation suchen. Es besteht eine kleine Verbindung zur Schule, die allerdings noch ausbaufähig ist. Man könnte auch – wie in Wittlohe – an die Konfirmandengruppen herantreten.

„Am 19. April 1945 kamen die englischen Truppen im Flecken Langwedel an“, so Klaus Fricke, der sich intensiv mit der Daverdener Geschichte befasst. „Vor 75 Jahren gab es nach unsagbarem Leid endlich Frieden“. Daran wollen der Verein und insbesondere die Geschichts-AG in diesem Jahr mit einem Projekt erinnern. Nachfolgende Generationen für diese Zeitgeschichte zu interessieren, ist erklärtes Ziel beider Vereine. Diese Erinnerungskultur soll zur aktiven Friedensarbeit beitragen. Beide Vereine freuten sich über den gelungenen Austausch, Kaffee und Torte bildeten den angenehmen Rahmen. Ein Gegenbesuch nach Wittlohe ins Kapitelhaus steht noch im Frühjahr an. hu