Erich Stünker: Seit 80 Jahren im MTV

Langwedel – 80 Jahre Mitglied in einem Verein zu sein ist schon eine beachtliche Sache. Erich Stünker, der vor wenigen Wochen seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, ist seit acht Jahrzehnten im MTV. Dafür wurde er jetzt während der Jahreshauptversammlung des MTV vom Vereinsvorsitzenden Marco Behrmann ausgezeichnet. Als besonderes Geschenk hatte Marco Behrmann eine Flasche dabei. „Erich macht sich immer Kümmelschnaps. Korn und darin Kümmel. Jetzt habe ich eine Flasche vom Profi.“ Und Erich Stünker strahlte.

Bis in die 1960er Jahre waren das Turnen und die Turnabteilung das Rückgrat im MTV Langwedel. So schloss sich auch Erich Stünker zunächst einer Männersportgruppe an. Doch schon bald fand er sein Hobby im Handballsport. Mehr als 40 Jahre lang übte er diesen Sport aus.

Erich Stünker erinnerte sich an den kometenhaften Aufstieg der Langwedeler Handballer ab 1955. Jahr für Jahr ging es bergauf, schon 1955 gewannen die MTV-Männer den Bezirkspokal. 1961 feierte Erich Stünker mit seiner Mannschaft den vierten Gewinn des Bezirkswanderpokals und den Aufstieg in die Bremer Landesliga, damals die zweithöchsten Staffel überhaupt. Außerdem wurde auch in Langwedel noch bis in die 1960er Jahre draußen auf dem Großfeld gespielt.

Erich Stünker spielte aber nicht nur Handball, sondern er bewies sein Talent auch als Amateurtheaterspieler. 1976 gab es einen ersten Werbeabend im Saal des Vereinslokals „Zum Goldbach“, bei dem sich alle Sparten vorstellten. Auch ein kleines Theaterstück wurde dabei aufgeführt, aber nur von Frauen.

Im Jahr darauf dann wollten die Männer sich nicht lumpen lassen, und auch Erich Stünker war mit auf der Saalbühne. 1978 stand beim Stück „De Peerhandel“ am Schluss sogar ein echtes Pferd auf der Bühne. Die Aufführungen standen den TV-Übertragungen des Ohnsorg-Theaters in nichts nach. Bei den Hamburgern glänzte Henry Vahl, in Langwedel war es Erich Stünker. Seinen letzten Auftritt hatte er 1995 in der Komödie „Alles in Griff“.

Auch Gertrud Behrmann und Wilhelm Schröder wurden geehrt – für stolze 70 Jahre im MTV. Im Alter von 20 Jahren ging Gertud Behrmann, deren Ehemann Erich von 1972 bis 1987 Vereinsvorsitzender war, zu den Turnstunden, die noch im Saal der Vereinsgaststätte „Zum Goldbach“ stattfanden.

Wilhelm Schröder war mit Carl-August Wilkens und Gerd Hesterberg Gründungsmitglied der Judoabteilung. Die Judokas trainierten damals in den Sälen der Gastwirtschaften „Zum Goldbach“ und „Lindenhof“, bis sie 1956 die eigene Turnhalle beziehen konnten.

Für eine 65-jährige Mitgliedschaft wurde Heinfried Oberwöhrmeier geehrt. Auch er war ein begnadeter Handballspieler. Er war junger Mitspieler, als der Aufstieg in die Bremer Landesliga gelang. Dann allerdings kam eine Durststrecke für die Handballer. Mitte der 1970er-Jahre fehlte der Nachwuchs und auch Trainingsmöglichkeiten. Als Heinfried Oberwöhrmeier zum Handballfachwart gewählt wurde, gab es eine radikale Kehrtwende. 1981 wurde er Betreuer oder Manager der 1. Herrenmannschaft, der auch durch sein Engagement der jährliche Aufstieg gelang, von der Bremer Bezirksklasse bis in die Bremer Verbandsliga.

Seit 50 Jahren sind Karin Klingelhöfer und Petra Mannig Vereinsmitglieder. Sabine Elling, Dieter Küster und Irmgard Schröder gehören ebenfalls zur Gruppe der Fünfziger, jedoch waren sie bei der Mitgliederversammlung verhindert. Für 40 Jahre sollten Rolf Beekmann, Marianne Hasse, Hans-Jürgen Hasse und Christel Naumann geehrt werden. Rolf Beekmann, viele Jahre lang Initiator und Organisator für das Deutsche Sportabzeichen beim MTV Langwedel, wurde persönlich ausgezeichnet. Seit 25 Jahren halten Irmgard Cordes, Günter Hesse, Christine Medzech, Heike Schulz, Waltraud Strüver, Hannelore Sündermann und Bärbel Walting ihrem Verein die Treue. Hannelore Sündermann nahm die Ehrung direkt entgegen. hu