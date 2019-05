Entführt im Daverdener Holz

„Aaaaachtung“: In Daverden hat das Märchenstück am 17. Mai Premiere, und zwar um 19 Uhr. Fotos: Bruns

Daverden - Von Wiebke Bruns. Viel Farbe fehlt noch am aufwendig gebauten Bühnenbild auf der Freilichtbühne Daverden, aber ein paar Tage ist ja auch noch Zeit. Konkret bis zum 17. Mai. Dann soll Premiere mit dem diesjährigen Märchenstück „SOS auf der Paradiso“ gefeiert werden. Richtig, es ist ein Freitag. Premiere also für die Premiere, die erstmalig abends stattfindet. Um 19 Uhr am Wochenende, das wird bestimmt für viele Kinder ein Erlebnis.

„Abendvorstellungen sind immer etwas ganz Besonderes“, weiß Regisseurin Stephanie Förster und hofft, dass es insbesondere bei der Premiere endlich mal so richtig voll wird. Verständlich, denn das würde die jungen Darsteller zusätzlich motivieren. Als Ansporn gibt es für die ersten 100 Premierenbesucher ein kleines Willkommensgeschenk, und im Rahmen einer Verlosung erwartet jeden 25. Besucher eine Freikarte für die diesjährige Saison. Schließlich gibt es ab 10. August auch noch plattdeutsches Theater.

Entführt werden die Zuschauer in dem Märchenstück in das Jahr 1830. Nora-Theodora Fritsche-Briese hat mehr Buchstaben im Namen als Geld in der Schatulle. Von ihrer Flotte ist ihr nur noch das Schiff Paradiso geblieben, was daran liegen dürfte, dass sie von Schifffahrt keine Ahnung hat. In ihrer Not setzt sie auf einen fiesen Trick und entführt die Kinder eines Waisenhauses und schmiedet einen ganz gemeinen Plan.

Doch sie hat die Rechnung ohne die „Wind-Wünschen“ gemacht. „Gutmütige, aber auch etwas wilde Zauberwesen“, die im Auftrag von Königin Makani Venta-Tuuli das Schiff zu der Wünschen- Insel umlenken sollen.

Edelfried Hennig aus Daverden hat sich nicht nur die abenteuerliche Geschichte ausgedacht, sondern auch die Lieder dazu geschrieben. Klang bei der Probe schon alles sehr vielversprechend. „Es gibt viel Musik und viele Ohrwürmer “, sagt die Regisseurin. So soll es sein.

Sieben Vorstellungen sind geplant, davon fünf offene. Am Premierenwochenende wird gleich drei Mal gespielt. Am Freitag, 17. Mai um 19 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Mai, jeweils ab 16 Uhr. Und am Wochenende darauf nochmals Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. Mai, ebenfalls ab 16 Uhr.

Kinder bis 15 Jahre zahlen drei Euro, Erwachsene acht Euro und Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) gibt es für 22 Euro. Familien und Gruppen ab 15 Personen bekommen Rabatt. Kostenlose Parkplätze gibt es für alle Besucher am Schützenhaus im Daverdener Holz und Kartenreservierungen sind unter Telefon 0176 / 78 68 22 59 möglich.

Und dass es ein Stück nicht nur für Kinder ist, zeigt die Altersangabe „von 5 bis 99“. Da sollte es doch klappen, die Ränge der schönen Waldbühne schon bei der Premiere zu füllen und nicht erst bei den folgenden Vorstellungen.