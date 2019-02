Energiefragen entzünden Kritik am „Chef“

Die Energieversorgung und die Gestaltung der Fassade der Sporthalle an der Oberschule lösten in der Ratssitzung heftige Diskussionen aus. Foto: mix

Eigentlich ging es ja nur um die Energieversorgung von Sporthallen oder deren Fassadengestaltung. Aber an derlei Sachfragen entzündete sich in der jüngsten Ratssitzung ein Streit über die Informationspolitik des Bürgermeisters und der Verwaltung.

VON MICHAEL MIX

Langwedel - Nein, die Baumängel am Neubau der Oberschule am Goldbach und wie lange sich der Fertigstellungstermin deshalb nach hinten verschiebt, war zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend kein Thema. Und auch Bürgermeister Andreas Brandt mochte dazu gestern auf Nachfrage dieser Zeitung keine Angaben machen. „Das wird alles noch geprüft“, sagte der Sozialdemokrat lediglich.

Ganz unvermutet war Brandt schon in der von Wolfgang Ewert (SPD) geleiteten und nur von wenigen Bürgern besuchten Sitzung in die Bredouille geraten. Die WGL-Fraktion und auch ein Parteifreund griffen das Gemeindeoberhaupt an.

Für die Energieversorgung der Sporthalle an der Oberschule sei die Gasbrennwerttechnik sicherlich ökonomisch sinnvoll, „aber sie ist am weitesten entfernt von dem, was mit Blick auf die Umwelt und das Klima geboten erscheint“, meinte WGL-Fraktionsvorsitzender Gero Landzettel. „Wir sollten doch möglichst auf fossile Brennstoffe verzichten.“ Ein Blockheizkraftwerk an der Sporthalle zu errichten, stellt für Landzettel die bessere Alternative dar.

Gleich zwei Planungsbüros hätten festgestellt, dass das wirtschaftlich nicht vorteilhaft wäre, entgegnete Bürgermeister Brandt. Selbst bei der kostengünstigsten Variante gäbe es ein Defizit von 76 000 Euro pro Jahr. Es sei verwunderlich, dass die Mitglieder des Schulausschusses in der Sitzung vor einigen Wochen, als es um das Thema ging, bei dem von Fachplaner Andreas Krampitz vorgestellten Konzept „nicht näher nachgefragt“ hätten, fügte Brandt hinzu. Zudem gebe es ja eine die Mehrheitsposition stützende Studie zur Energieversorgung der Halle.

Diese sei den Ratsmitgliedern doch gar nicht vorgelegt worden, bemängelte Landzettel und übte grundsätzliche Kritik: „Uns werden vom Bürgermeister und der Verwaltung Informationen vorenthalten.“

Fraktionskollege Andreas Noltemeyer bezeichnete den Vortrag von Planer Krampitz im Schulausschuss inhaltlich als „ziemlich dünn“. Das vorgestellte Beheizungskonzept halte er für „nicht schlüssig“.

SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Penczek sprang dagegen dem Bürgermeister und dem Planer zur Seite. „Ich fühlte mich im Ausschuss ausreichend beraten.“ Bei einem Bestandsgebäude wie der Sporthalle sei ein Brennwertkessel für die Energieversorgung nach seinem Dafürhalten am besten geeignet, erläuterte Penczek. Anders würde es bei einem Neubau aussehen, „dort wäre sicherlich auch eine andere Lösung denkbar“.

Am Ende stimmten die SPD- und die CDU-Fraktion geschlossen für die Brennwerttechnik, ebenso der Bürgermeister und die fraktionslose Bijanka Müller. Landzettel, Noltemeyer und Michael Heine (alle WGL) votierten dagegen, während Heike Schmitz und Holger Thöle, die ebenfalls der WGL-Fraktion angehören, sich der Stimme enthielten.

Sanierungsbedürftig ist auch die Heizungs- und Lüftungsanlage der Schulturnhalle in Völkersen. Der Kessel, die Pumpen und die weitere Regeltechnik müssen dort laut Krampitz ersetzt werden. Der Ausschuss hatte den vom Planer favorisierten Einbau von Umluft-Heizgeräten und einer separaten Lüftungsanlage in den Sommerferien befürwortet. Die WGL vertrat auch dazu im Rat eine andere Position.

„Auch hier ist die Informationslage sehr dünn“, kritisierte Andreas Noltemeyer abermals die von der Gemeindeverwaltung erstellten Sitzungsvorlagen. Was spreche denn gegen eine Wärmepumpe in der Schulturnhalle? Noltemeyer beantragte, dass Planer Krampitz zum Thema Heizungsanlage in Völkersen noch mal eine Berechnung vorstellen solle.

Bürgermeister Andreas Brandt wandte sich dagegen. „Wir sind überzeugt, dass es ein gutes Konzept ist. Außerdem haben wir den Zeitdruck im Nacken.“

Die großen Fraktionen sahen das genauso. Lediglich die WGL-Fraktion stand hinter Noltemeyers Antrag.

Als der Punkt Fassadengestaltung der Oberschul-Sporthalle, die eine farbige Holzoptik erhalten soll, dran kam, waren sich WGL-Mann Noltemeyer, Lars Lorenzen (CDU) und Bernd Michallik (SPD) einig. Die Beratungen dazu wie zu den Heizungsanlagen hätten nicht in den Schulausschuss gehört, sondern in den Bauausschuss, lautete fraktionsübergreifend der Tenor. „Da ist der Sachverstand versammelt“, ließ Michallik den Bürgermeister wissen.

Brandt verteidigte die gewählte Themenplatzierung. Bei den genannten Beratungen sei es doch auch um für Schulleiter wichtige Raum- und Gestaltungsfragen gegangen, sagte der Bürgermeister.

Was Parteifreund Michallik nicht unwidersprochen ließ. „Ich finde diese Äußerungen sehr merkwürdig.“