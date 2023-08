Endlich wieder Sommerfest in Cluvenhagen

Von: Jens-Peter Wenck

Zack! Da fliegt der Gummistiefel, und zwar so schnell und so weit, dass ihn die Kamera nur gerade so am linken Bildrand einfangen konnte. © Wenck

Cluvenhagen – Der Termin hat sich im Laufe der Jahre schon ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Weil es so großartig ist und viel Spaß macht. „Die ersten fragen tatsächlich schon im Januar: Wann ist denn wieder Sommerfest?“, sagt Katharina Hartwig, Sprecherin der Waldheim-Gruppe, über den jährlichen Höhepunkt für die Menschen mit Beeinträchtigung, die im Waldheim Cluvenhagen zu Hause sind.

Das Sommerfest ist ihr Fest. Okay, Angehörige und Betreuer sind auch eingeladen, Kollegen und Kolleginnen von außerhalb auch.

Aber es ist keine öffentliche Veranstaltung, wie der Tag der offenen Tür etwa. Aber auch so ist der Parkplatz vor dem Gelände pickepackevoll. Die Hausband Kokolores hat das Sommerfest kraftvoll eröffnet, die Vorstände Carl-Georg Issing und Gunther Rath sowie René Müller als Vorsitzender der Bewohnervertretung haben die vielen Gäste begrüßt. Jetzt hat Katharina Hartwig auch ein bisschen Zeit, um mit über das Gelände zu tüdeln. Inklusive ungeplanter Stopps. Sascha will schnacken, lehnt an seinem Stehrollator. „Wir tanzen heute Abend, okay, Sascha?“, bietet Hartwig an. Ist genehmigt, kann weitergehen.

Rote Puschel mit Wasser vom Hütchen spritzen macht immer Spaß. Beim Sommerfest sowieso. © Wenck

Nach der Coronazeit und einem Sommerfest light im vergangenen Jahr gibt es jetzt endlich wieder volles Programm. Spiel- und Verpflegungsstationen sind bunt gemischt aufgebaut, teilweise unter schattigen Bäumen, genau wie etliche Ruheplätze und Stationen. Ideal bei diesem Hochsommerwetter. Kaffee- und Kuchenbüfett, Bratwurst & Co. gab es ja sowieso immer schon. Neu ist in diesem Jahr der Wagen mit dem Bauernhofeis aus Intschede und der Wagen mit den Fischbrötchen.

Unter schattigen Bäumen ließ sich das sehr gut aushalten und Kräfte für den Abend und die Zeltparty, sammeln. © Wenck

Oha. Ein Martinshorn tönt über das Gelände, das neue Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Cluvenhagen fährt vor. Wo brennt es? Nirgends. „Unsere Leute lieben die Feuerwehr und das Feuerwehrauto“, erklärt Hartwig. Großartigerweise können die ehrenamtlichen Retter vor Ort sein, bieten kleine Fahrten mit dem großen Auto an, die nur zu gern angenommen werden.

Tja, und am frühen Abend machten die DJs Daniel, Jogi und Maik keine Musik mehr im Zelt, die Spielstationen schlossen, das Kaffee- und Kuchenbüfett auch. Feierabend? Von wegen. Die Bremer Partyband Happy End sorgte für Stimmung im Zelt und eine volle Tanzfläche. Um 23 Uhr war dann hier auch Schluss. Aber das nächste Sommerfest im Waldheim kommt bestimmt.