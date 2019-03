Das Ende zeichnet sich ab

Im Bauausschuss sind alle Fraktionen für die Schließung des Bahnübergangs Am Holdorf

+ Noch gibt es den Bahnübergang in Daverden. Die Anlage ist dringend sanierungsbedürftig. Spätestens auf den zweiten Blick ist die Schrankenanlage und ihr ganzes Drumherum in keinem besonders guten Zustand. Fotos: Wenck

Daverden - Von Jens Wenck. Schön hier. Die Luft ist an diesem Morgen recht lau. Büsche und Bäume haben schon die ersten Knospen. Vögel singen mit Macht auf den Frühling zu. Nicht weit entfernt klopft ein Specht. Was ist das? Weiter weg, Richtung Häsenberg... klingt wie eine Motorsäge. Die Sonne guckt kurz raus und spiegelt sich im Wasser, das sich hier in den Schlaglöchern gesammelt hat. Ein Stück weiter liegen die Reste eines Jägerzauns und gammeln vor sich hin. Unter der verblichenen Aufschrift „Km 95“ hängt ein Schaltkasten mit dem Schild „Außer Betrieb“. Die roten Warnlampen fangen an zu blinken. Die Halbschranken gehen herunter, schon ist der Zug da, nur ein kurzer Güterzug, der ist schnell durch. Die Lampen gehen aus. Ist das das Rost rund um das verlöschende Licht?