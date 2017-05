Eltern bleiben Eltern – und das lebenslang

Langwedel - Unter dem Titel „Wie erleben Kinder Trennung und Scheidung ihrer Eltern“ hatte die Frauenberatung Verden in Kooperation mit Kreisvolkshochschule Verden und Karin Sievers, Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Langwedel, zum Fachvortrag mit Gespräch in den Sitzungssaal im Langwedeler Rathaus eingeladen.

Dort referierte die Pädagogin Cornelia Wolf-Becker, die als vom Familiengericht bestellte Verfahrensbeiständin, in Scheidungsverfahren die Interessen der Kinder wahrnimmt und vertritt.

Für Erwachsene gehört eine Trennung zu den ganz großen Krisen, die es zu meistern gilt. Aber vor allem für Kinder geht die Trennung der Eltern mit entscheidenden Lebensveränderungen einher. Eltern sollten daher von vornherein akzeptieren, dass das Kind die Trennung seiner Eltern nicht will. Es hat sogar juristisch gesehen ein Recht auf beide Elternteile.

Doch was, wenn es im Trennungsprozess zu Streitigkeiten kommt, wenn ein Elternteil nicht interessiert ist oder wenn der jeweils Umgangsberechtigte den anderen schlecht macht?

Kindeswohl oft ein Streitpunkt

Denn wenn Eltern sich trennen, überlagern Konflikte nur zu oft das Miteinander, sodass über das Kindeswohl gerichtet werden muss. Und damit Sorge und Umgang dabei nicht an den Kindern vorbei entschieden werden, wird in solchen Fällen ein eigener Anwalt für sie eingesetzt.

„Ich vertrete die Interessen von Säuglingen bis zu Jugendlichen, die nahezu volljährig sind“, so Wolf-Becker. „Es gibt Säuglinge, die vernachlässigt sind, ebenso wie fast 18-Jährige, denen ein Elternteil den Umgang mit dem jeweils anderen verbietet.“

In ihrem Vortrag sprach Wolf-Becker unzählige Facetten im Prozedere von Trennungs- und Scheidungsprozessen an. Unter anderem sagte sie, dass sie durchaus auch glückliche Scheidungskinder erlebe.

Konflikte für die Kinder sehr belastend

Denn ein Familienleben, das von Konflikten und von Streit geprägt sei, werde von Kindern schließlich als sehr belastend erlebt. „Negative Verhaltensweisen der Kinder sind dann oft gar nicht auf die Trennung zurückzuführen, sondern eher ihre Reaktion auf die belastende Atmosphäre zuvor im Elternhaus.“ Ständiger Streit der Eltern sei für Kinder kaum auszuhalten. Zudem gerieten sie oft in Loyalitätskonflikte, da Eltern Kinder häufig als Schiedsrichter missbrauchten.

Ihre Erfahrung habe aber auch gezeigt, dass für Scheidungskinder ein höheres Risiko bestehe, mit ihrem Leben nicht gut zurechtzukommen, wenn Eltern sich nicht an bestimmte Verhaltensregeln hielten.

Scheidung so emotionsfrei wie möglich gestalten

In der Folge gab Wolf-Becker den Anwesenden etliche Ratschläge mit auf den Weg, um Trennung oder Scheidung so emotionsfrei wie möglich zu gestalten. Denn, so sagte sie, „Eltern bleiben Eltern, auch nach der Scheidung und das lebenslang.“ Wenn es auch schwer falle, auch getrennt lebende Paare hätten die Pflicht, weiter als Eltern zusammen zu arbeiten. Eltern müssten ihren Kindern auch nach der Trennung auf jeden Fall weiterhin verlässliche Eltern bleiben, auf deren Fürsorge die Kinder, was auch immer geschehe, zählen könnten.

Das erfordere von beiden Elternteilen Planungsfähigkeit, Selbstdisziplin und Anpassungsfähigkeit, denn gelinge das nicht, seien eindeutig die Kinder die Leidtragenden und Verlierer. Wolf-Becker riet Eltern auch, sich gegebenenfalls professionelle Hilfe zu suchen.

Sie wisse von getrennten Elternpaaren, die im Rahmen solcher Gespräche ihr Kriegsbeil begraben haben, da ihnen bewusst geworden sei, dass das Wohl ihrer Kinder doch ihr gemeinsames Ziel sei.

