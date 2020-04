„An Einsatzbereitschaft der Feuerwehr besteht kein Zweifel“

Langwedel – Dass die Corona-Krise und all ihre Begleiterscheinungen, die getroffenen Regelungen und Verbote überall auch die Verwaltungen ins Schwitzen bringen, ist nur logisch. Wann kann und soll die Politik wieder in die Arbeit einsteigen? Im Flecken Langwedel läuft die Ratsarbeit in den kommenden Tagen trotz Kontaktverbots langsam wieder an. Allerdings nicht mutwillig.

Bereits vor etlichen Monaten hatte Gemeindebrandmeister Ingo Lossau seinen Rücktritt eingereicht. Mit Wirkung zum 30. April 2020, nach Jahren und Jahrzehnten im ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr in erster Reihe.

Ebenfalls zum 30. April hat Langwedels Ortsbrandmeister Ralf Holtkamp seinen Rücktritt eingereicht. Designierter Nachfolger ist Thorben Helmers.

Nachfolger für die beiden Brandmeister hatten das Gemeindekommando und die Ortsfeuerwehren schon gewählt. In Holtebüttel braucht man einen neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister, weil Meiko Lindhorst neuer Gemeindebrandmeister werden soll. In Cluvenhagen wurde Maik Davids für weitere sechs Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister gewählt.

So weit, so schön. Allerdings braucht es zu einer Ernennung als Ehrenbeamter, also Ortsbrandmeister, die Zustimmung des Gemeinderates. Die fehlt bislang. Nicht, weil die Langwedeler Gemeindepolitik mit den Entscheidungen der Feuerwehren unzufrieden wäre. Die Ratssitzung, bei der über die Vorschläge abgestimmt werden sollte, ist im März wegen den Corona-Pandemie abgesagt worden.

Stehen Teile der Feuerwehr im Flecken Langwedel jetzt ab 1. Mai ohne Führung da? „An der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren besteht überhaupt kein Zweifel“, erklärt Bürgermeister Andreas Brandt auf Nachfrage. Im Falle eines Falles werden eben die jeweiligen Stellvertreter zuständig. Aber ideal findet man die Lage im Flecken nicht.

Auch darum gibt es am kommenden Mittwoch eine erste Ratssitzung, bei der, wie berichtet, auch ein neuer Ratsherr vereidigt wird. Am 6. Mai soll ab 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses der Jugend-, Sozial- und Sportausschuss öffentlich tagen, um zu einer Entscheidung zu gelangen, wie man in Corona-Zeiten mit den Kindergartengebühren umgehen will.

Am 7. Mai tagt dann wieder (ab 19 Uhr) der Rat – und stimmt unter anderem über die Kindergartengebühren und die neuen Ortsbrandmeister ab, so die aktuellen Planungen.

Was die Feuerwehren im Flecken Langwedel leisten, lässt sich am Protokoll der Jahressitzung des Gemeindekommandos ablesen, die letztmalig unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Ingo Lossau stand – und gerade noch vor Coronazeiten abgehalten wurde.

Insgesamt hatten alle Ortsfeuerwehren im Jahr 2019 81 Einsätze, davon 50 Hilfeleistungen, 24 Brandeinsätze und sechs Fehlalarme. Damit läge man leicht über dem Durchschnitt der letzten Jahre, so Lossau.

2019 engagierten sich 29 Frauen und 196 Männer ehrenamtlich in den Wehren. In den Jugendfeuerwehren waren 62 Jugendliche, darunter 16 Mädchen, aktiv. In der Kinderfeuerwehr wurden 42 Kinder, davon 19 Mädchen, gezählt. Die Seniorenabteilung hat 59 Mitglieder, darunter fünf Frauen.

69 Kameradinnen und Kameraden seien zum aktuellen Zeitpunkt als Atemschutzgeräteträger tauglich, berichtete Lennard Medzech als zuständiger Beauftragter. „Im letzten Jahr waren es noch 15 mehr. Dieser Missstand muss ausgebessert werden“, forderte Medzech.

Lehrgangsbeauftragter Christian Buß berichtete, dass auf Kreisebene 71 Lehrgänge und Fortbildungen besucht wurden, an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz waren es 19.

Funkbeautragter Felix Schmidt berichtete von der Indienststellung des Unwetter-Clients. Diese Mini-Leitstelle im Rathaus Langwedel soll die Rettungsleitstelle in Verden bei großen Unwetterlagen im Landkreis beziehungsweise der Gemeinde unterstützen. 2019 kam der Client bei einem Orkan zum Einsatz. Die Gemeinde Langwedel blieb hier aber von größeren Sturmeinsätzen verschont.

Gemeindejugendfeuerwehrwart Sebastian Schröder berichtete über die vielfältige Arbeit der Jugendabteilung, hatte aber auch die traurige Botschaft, dass aufgrund fehlender Mitglieder die Jugendfeuerwehr Völkersen nach 46 Jahren aufgelöst wurde, beziehungsweise in die Jugendfeuerwehr Holtebüttel überging, wo man nun unter dem neuen Namen JF Holtebüttel-Völkersen weiter arbeitet.

Christian Buß wurde zum neuen Ausbildungsbeauftragten (für Meiko Lindhorst, der den Job des Gemeindebrandmeisters übernimmt) und Gerjan Peters als Kleiderkammerbeauftragter (für Axel Braun) berufen.

Für ihre langjährige, erfolgreiche Arbeit im Bereich der Gemeindejugendfeuerwehr wurden Sebastian Schröder zum Hauptlöschmeister und sein Stellvertreter Matthias Jathe zum Oberlöschmeister befördert.