Minitiaturschiffe gleiten durch Wasser des Burgbads

Wie der Vater, so der Sohn – oft wird das Hobby von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Hier ist Christian Wolk mit dem kleinen Niklas am Becken in Aktion. - Fotos: Niemann

Langwedel - Die Badesaison im Langwedeler Burgbad ist beendet, das Wasser aus den Becken aber noch nicht raus. Denn Modellskipper vom Rotenburger Weichelsee übernahmen dort nun das Kommando.

Auch Besucher kamen, um eigene Modellboote in den Becken zu Wasser zu lassen, sodass es in Miniaturausführung vom einfachen Fischkutter aus der Nordsee über Frachter und Militärschiffe bis hin zum Seenotrettungskreuzer oder Wasserflugzeug fast alles zu sehen gab, was auch real auf den Meeren, Seen und Flüssen dieser Welt schippert.

+ Spektakulär gerät die Vorführung eines Wasserflugzeugs. © Niemann Christian Wolk ist einer der begeisterten „Miniatur-Freizeit-Kapitäne“, die im Burgbad ihre Schiffe zu Wasser und über das Wasser gleiten ließen. Er hat schon viele Modellschiffe gebaut, inspiriert durch seinen Vater Klaus-Dieter, dem er bereits als Junge zur Hand gegangen ist. „Ich habe meinem Vater bereits als Fünfjähriger geholfen“, erzählt Wolk mit Seitenblick auf seinen dreijährigen Sohn Niklas, der folglich bereits die dritte Generation Wolkscher Schiffsmodellbauer repräsentiert.

Tausende Arbeitsstunden haben Vater und Sohn Wolk in ihr Hobby investiert und sie haben Schiffe gebaut, die in ihrer Beziehung durchaus einzigartig sind. „Es ist teils die technische Herausforderung und teils die Freude, die Schiffsmodelle zu lenken, die bei diesem Hobby ausschlaggebend sind“, sagt Wolk. „Manche Modelle fahre ich lieber, bei anderen steht eindeutig das Bauen im Vordergrund.“ Als Beispiel für den Reiz am Technischen nennt er die vielen Finessen und Unwägbarkeiten, die im Nachbau des von seinem Vater gebauten U-Boots stecken, während bei Sportbootmodellen eher das Fahren mit hoher Geschwindigkeit reize.

Nicht alle Schiffe, die am Schaufahren teilnahmen, waren ganz ernst gemeint, aber dennoch mit ebenso viel Aufwand aufgebaut. Beispielsweise das Modell einer Gießkanne, das zum Spaß der Besucher im Nichtschwimmerbecken über das Wasser flitzte. Bauherr der ungewöhnlichen Bootskreation ist Klaus Rieder aus Morsum, der damit vor allem Kindern eine Freude bereiten möchte. Für kleine Leute sei sein „Schnappi“ immer ein Hingucker, sagte der fantasiereiche Erbauer des Kannendampfers, der sonst Segelboote ferngesteuert über das Wasser gleiten lässt. - nie