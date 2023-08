Einfamilienhaus unbewohnbar

Von: Heinrich Kracke

Rund 100 000 Euro Schaden entstanden bei einem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Daverden. © Feuerwehr

100 000 Euro Schaden bei Feuer in Daverden. Der Bewohner alarmiert Wehren selbst.

Daverden – Bei seiner Rückkehr nach Hause stellte der Bewohner eines Gebäudes am frühen Sonntagmorgen in Daverden einen Brandgeruch fest. Am Ende steht nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro und ein zunächst unbewohnbares Haus. Die Polizei in Verden hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Gegen kurz nach Mitternacht war es, als der Mann in das Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Einzelgehöft an der Straße Auf den Branden kurz vor der Gemeindegrenze nach Ottersberg zurückgekehrt war. Nachdem er den Brandgeruch festgestellt hatte, alarmierte er umgehend die Feuerwehr.

Die Ortsfeuerwehren Daverden und Langwedel rückten zu dem Brand aus. Vor Ort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude zur Brandbekämpfung vor, schreibt die Feuerwehr. In der Küche hatte sich ein Brand entwickelt, welcher durch das Eingreifen der Trupps schnell gelöscht werden konnte.

Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet und nach weiteren Glutnestern abgesucht. Nach Beendigung der Brandbekämpfung kam den Angaben zufolge der Gerätewagen Messtechnik der Kreisfeuerwehr Verden zum Einsatz, um die Schadstoffbelastung im Objekt zu messen. Nach über zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Das Einfamilienhaus, dessen Eingang gestern Mittag von der Polizei mit Flatterband abgesperrt war, wurde als unbewohnbar eingestuft. kra

Unter Atemschutz stießen zwei Feuerwehrtrupps in das Gebäude vor. Der Brandherd konnte schnell gelöscht werden. © Feuerwehr