Einfamilienhaus in Langwedel-Etelsen brennt

Langwedel-Etelsen - Am frühen Sonntagmorgen brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger bemerkt den Brand, verständigt die Feuerwehr und rettet die beiden Bewohner

Nach Angaben der Polizei brach am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr, in der Straße An der Eisenbahn, im Anbau eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger bemerkt den Brand und verständigt die Feuerwehr. Weiter versucht er die beiden männlichen Bewohner des Hauses über die Wohnungsklingel zu wecken.

Der 65-jährige Mann sowie sein 54-jähriger Mitbewohner, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, überhören jedoch das Sturmklingeln. Nachdem beide nicht reagieren, schlägt der Brandentdecker die Verglasung der Eingangstür ein und weckt beide Personen; der 65-jährige verlässt eigenständig das Haus; der 54-jährige wird vom Brandentdecker nach draußen getragen.

Alle drei Personen bleiben unverletzt. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Langwedel, Achim und Cluvenhagen können den Brand bis 8.30 Uhr löschen und ein Niederbrennen des Wohnhauses verhindern. Jedoch wird das Wohnhaus durch Rauch, Ruß, Hitze und Brandschaden in der Dämmung des Daches so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar sein dürfte. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Rund 80 Einsatzkräfte waren im Einsatzgeschehen eingebunden, neben den Ortsfeuerwehren aus Achim, Cluvenhagen, Daverden, Etelsen und Langwedel waren auch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vor Ort.