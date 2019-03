Otto Groote Ensemble beschert Besuchern wundervollen Abend

Etelsen – Nach fünf Jahren war das Otto Groote Ensemble jetzt wieder in Etelsen. Im prachtvollen Festsaal des Etelser Schlosses begrüßte Andreas Brandt als Vorsitzender des veranstaltenden Schlossparkvereins die Gäste. „Lieder gewoben aus dem blauen Licht des Nordens“, hoch- und plattdeutsche Folksongs erwarteten die Besucher.

Otto Groote startete mit einem plattdeutschen Lied. Begleitet wurde er am Bass von Ralf Strotmann, der auch seine Stimme erklingen ließ, und Matthias Malcher, wie Groote an der Gitarre.

„Das war eben Plattdeutsch“, verriet Otto Groote nach diesem ersten Stück – und das Gelächter war groß. „Ich spreche das Ostfriesenplatt, das klingt etwas anders als das Bremer Platt“, so Otto Groote. Auch weil seine Vorfahren aus Holland stammen, tritt er oft im Nachbarland auf. „Die Holländer verstehen dieses Ostfriesenplatt“, klärte er auf.

Beim nächsten Lied kamen manchem Bilder aus seiner Kinderzeit ins Gedächtnis. Es war die Zeit, als es noch keine Handys gab und man sich noch per Brief verabredete. „Verabredung um acht Uhr“ hieß dann auch der Titel. Dieser Song war ebenso nachdenklich wie der nächste: „Es regnet, das kann doch kein Sommer sein.“

Zwischendurch nahm Groote sich Zeit, zwei Gäste aus Schleswig-Holstein zu begrüßen, die den langen Weg nach Etelsen auf sich genommen hatten, um das Ensemble zu hören. „Sechs oder sieben Mal im Jahr sind wir auf Spiekeroog.“ Da aber dort auch viele Menschen Urlaub machen, die kein Platt verstehen, hat Groote für sie hochdeutsche Text geschrieben.

Auch viele Bremer urlauben auf Spiekeroog, sodass Otto Groote tatsächlich auch einige von ihnen im Schloss begrüßte. „Wir treten überall auf, auch in Berlin, aber nicht in Tokio.“

Folkmusik kommt aus den Angloländern wie Irland oder Schottland, meinte Groote auf. „In Ostfriesland hat man keinen Grund zum Singen, dort wird nur Torf gestochen“, scherzte er. Er selbst sei aber mit Leib und Seele Bremer geworden, erklärte er, um dann gleich die Weser und speziell die Unterweser, wo das Wasser schon nach Salz und Meer riecht, gegenüber von Brake, zu besingen.

Viele Texte hat auch Matthias Malcher geschrieben, auch einen besonders traurigen Text. Es sang den Song zum ersten Mal öffentlich, es ging um eine Trennung nach 30 Jahren. „Nach 30 Jahren bin ich ein Fremder für dich geworden.“

„Es folgt ein Stück, das haben wir noch überhaupt nicht gespielt. Wir wissen noch nicht mal die Tonart“, so Groote. Das war aber nur Spaß. Das Stück handelte von einer Anna, deren Freund 1941 in den Krieg musste. „Lass uns hoffen, dass wir uns wiedersehen“. Matthias Malcher kann aber auch so schöne Erinnerungslieder schreiben, etwa über einen Auftritt in Dangast, nach dem sie „ordentlich gesoffen“ hatten.

Ganz stolz verkündete Otto Groote, dass er just erst den Musikpreis der Stadt Emden erhalten hat, eine Auszeichnung für plattdeutsche Musik und Sprache.

Viele Stücke hat Groote auch gemeinsam mit Hannes Wader gesungen, wie das Lied von der „Sommertied“.

Nach zwei Stunden war dann Schluss. Doch natürlich nicht ohne Zugabe. Er wohne jetzt in Findorff, so Groote, wo früher jeden Tag 180 Torfkähne ankamen. Die „Moorhantjes“ kamen aus den armseligen Moorkaten im Teufelsmoor und wurden oft in Bremen ausgenommen, so Groote. Seine Vorfahren seien arme Moorarbeiter gewesen. Bei der zweiten Zugabe sangen dann viele Besucher mit, bei „Dat Du min Leevsten büst“. Mit einer Schachtel Marzipan und Störtebeker-Bier bedankte sich Andreas Brandt bei den drei Musikern für einen großen Musikabend im Schloss, dessen tolles Ambiente Otto Groote gelobt hatte. hu