Langwedeler Kulturverein hat das Jahresprogramm 2019 fertig

So sieht das aus, das brandneue Programm des Langwedeler Kulturvereins. Voll mit Terminen für Kabarett, Musik, Theater und Vorträge.

Langwedel - Das alte Jahr ist noch nicht ganz um – und beim Langwedeler Kulturverein hat man schon längst weiter gedacht, am Jahresprogramm 2019 gefeilt. „Ein Programm mit Niveau für Alt und Jung, Begegnungen und viel Spaß. Veranstaltungen aus dem Bereich Theater, Musik, Literatur, Ausstellungen und Treffen zu verschiedenen Themen“ ist es wieder geworden, findet man beim Kulturverein.

Einen Flyer mit dem Jahresprogramm hat man an den üblichen öffentlichen Plätzen ausgelegt.

Erst einmal beendet man das Jahr 2018 am 29. Dezember um 20 Uhr im Rathaus mit „Liederjan“. Am 6. Januar gibt es ab 15 Uhr im Rathaus in der aktuellen Kinderkulturereihe einen echten Höhepunkt, wenn Benedikt Vermeer und Ihno Tjark Folkerts ihre Schatzkiste mit vielen Geschichten und Musik für Kinder ab sechs Jahre öffnen.

Am 18. Januar kommt Andreas Bahlmann aus Oldenburg zu einer Lesung seines Buches „Red House“ ins Häuslingshaus. Er lässt das Zeitgefühl, Entwicklungen und die Musik der 60er Jahre wieder lebendig werden.

Am 3. Februar ist wieder Kinderkultur mit der „Geschichte von Billy The Pig“, einem Western für Kinder abfünf Jahre im Rathaus. Ausgedacht und gespielt wird das Stück von Christoph Bendikowski. Am 9. Februar ist ab 19 Uhr Kabarett mit Jan Jahn aus Hamburg im Häuslingshaus zu erleben. Am 16. Februar beginnt um 19 Uhr der Vortrag von Prof. Dr. Hans-Hermann Prüser im Häuslingshaus zum Thema „Die Welt steht Kopf – Die Zukunft voraussagen“.

Am 23. und 24. Februar ist der Frühlingskunsthandwerkermarkt im Rathaus.

Am 3. März um 15 Uhr wird die Kinderkulturreihe mit dem Stück „Schlauer macht lustig“ von Eva Spilker und dem Regenbogentheater im Rathaus beendet.

Am 16. März um 16 Uhr sind Dr. Jutta Precht und Imke Brandt mit dem Vortrag „Germanen am Fluss“ im Häuslingshaus zu Gast.

Schon Tradition hat die Walpurgisnacht am 30. April ab 16 Uhr rund ums Häuslingshaus und das Maibaumaufstellen am 1. Mai ab 10.30 Uhr.

Am 5. Mai um 20 Uhr wird es Plattdeutsch, aber nicht platt. Mit Lars Luis Linek und Wolfgang Timpe gewann man zwei Musiker, die wirklich etwas von der Sprache und ihrer Umsetzung in die Musik verstehen. Ihr Markenzeichen ist „Blues up platt“.

Im Juni ist eine filmische Dokumentation über Langwedel in 60, 70er und 80er Jahren und die weitere Entwicklung geplant. Den genauen Termin sucht man noch.

Passend zum Sommer stellt Christel Naumann am 20. Juli um 17 Uhr im Rahmen einer Vernissage ihre Bilder zum Thema „Impressionen aus Griechenland“ im Häuslingshaus vor. Weiteres Urlaubsfeeling verspricht der Nachmittag „Sommer im Häuslingshaus“ am 21. Juli ab 17 Uhr mit griechischer Musik und einem Picknick griechischer Leckereien. Um 20 Uhr wird der Schwarzweißfilm „Alexis Zorbas“ aus dem Jahr 1964 mit Anthony Quinn und Musik von Mikis Theodorakis gezeigt.

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Langwedel wird deren 125. Jubiläum am 18. August rund um Häuslingshaus die Historie des Brandschutzes aufgearbeitet.

Am 31. August um 17 Uhr eröffnet der Langwedeler Kulturverein eine Ausstellung „Modern(e) – Umbruch in Kunst und Architektur“ zum Thema des diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“.

Am 9. September lädt man von 11 bis 17 Uhr zum „Tag des offenen Denkmals“ rund ums Häuslingshaus mit seinem schönen Garten ein.

Am 22. September um 17 Uhr wird Dr. Wolfgang Schlott aus Bremen über eine Reise von den Ufern der Liffey in Dublin bis zu den legendären Skellig-Felsen im Atlantik in Form von Gedichten und Bildern sowie der Suche nach Zeugen der leidvollen irischen Geschichte im Häuslingshaus berichten.

Für den 19. Oktober hat man Soeren Thies eingeladen. der einen musikalischen Reisebericht „Von Odessa nach Paris“ geben wird.

Am 2. und 3. November ist wieder Kunsthandwerkermarkt im Rathaus.

Am 29. Dezember 2019 um 20 Uhr im Rathaus wird das Veranstaltungsjahr des Langwedeler Kulturvereins mit dem traditionellen Jahresabschlusskonzert zu Ende gehen – mit Yuly Allende und ihrer Salsaband „Crisol“.

Für die Wintermonate 2019/2020 ist wieder eine Kinderkulturreihe geplant.