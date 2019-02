Wildwood Flowers und Line Dancer feiern im Hofcafé

„Es geht um Liebe, Suff und Gefängnis“

+ © Hustedt Abgekämpft, aber glücklich: die Wildwood Flowers und Roland Pöllnitz. © Hustedt

Haberloh - War das jetzt eine Stimmung im Hofcafé Haberloh. Dichterwirt Roland Pöllnitz hatte die Wildwood Flowers Stringband eingeladen, die vor einem Jahr schon einmal bei ihm geprobt hatte. Er war damals so begeistert, dass er sie gleich für ein Country-Konzert engagierte, und damit einen sehr guten Riecher bewies. Das Trio kam so gut an, dass es immer wieder in die Verlängerung ging, bis Bandsprecher André Heuer nach über drei Stunden meinte: „Jetzt müssen wir aber ins Bett.“