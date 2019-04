Eine Spur aus Blut und Federn

Langwedel – 1989 war ein bewegtes Jahr. In Osteuropa führte die Öffnung zum Westen zu einem revolutionären Prozess, mündete im Mauerfall und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Auch im Westen, speziell in Westberlin, tat sich kulturell einiges. Bands wie die Einstürzenden Neubauten und Nick Cave and The Bad Seeds suchten nach neuen Ausdrucksformen, um den aktuellen Zeitgeist musikalisch einzufangen. Man wollte sich von den großen Plattenfirmen unabhängig machen, gründete sogenannte Independent Labels. 1989 war auch die Geburtsstunde des Langwedeler Kulturverein, der offizielle Geburtstag des Vereins ist der heutige 24. April.

Rolf Göbbert, 1. Vorsitzender seit 30 Jahren, erinnert sich: „Damals studierte ich Landwirtschaft in Göttingen und hatte durch die eine oder andere Veranstaltung bereits Kontakt zur Musikszene. In Göttingen gab es eine Diskothek namens Outpost. Dieser etwa 1000 Besucher fassende Veranstaltungsort inspirierte mich und fungierte als Kontaktbörse. Später holte ich Bands wie Axxis, die noch nicht in Bremen gespielt hatte, auf eigene Rechnung ins Aladin.

Zuvor stellte ich jedoch den Kontakt zu Haunted Henschel aus Kassel her, die für die Independent Night 1989 vorgesehen waren.“

Independent Night? Jawohl, gerade um diese Konzertveranstaltung besser abwickeln zu können, verfiel man auf die Idee mit der Vereinsgründung.

An das Jahr 1989 und die Band Haunted Henschel hat der Förther Rolf Göbbert so ganz spezielle Erinnerungen: „Menschlich kamen wir uns schnell nahe und so wurde ich von dem damaligen Psychedelic Sound und dem Szenefeeling infiziert. Das Album Child der Haunted Henschel wurde von Alexander Hacke, dem Gitarristen der Einstürzenden Neubauten coproduziert. Alexander Hacke war übrigens zwei Jahre mit Christiane Felscherinow, besser bekannt als „Christiane F.“ aus der Tatsachenerzählung „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bekannt, liiert.

Das erste offizielle Independent Night Festival wurde bei uns im Förth veranstaltet. Nachbarn und viele Bekannte aus dem Ort halfen mit. Wir hatten einen guten Komikzeichner Lars-Arne Kalusky aus Verden-Walle in unseren Reihen und entwarfen ein sogenanntes Fanzine, eine Art Begleitheft zur Veranstaltung und nannten das dann In-Ex-Press. Die Titelseite war der handgezeichnete Plakatentwurf.“

Die Veranstaltung selbst verursachte auch jede Menge Aufwand. Zelt und Bühne wollten aufgebaut werden, diverse Versorgungsleitungen mussten gelegt werden. Am Ende stand dann vor dem großen Abend immer die bange Frage „Wie viele Leute werden kommen?“

„Es kamen jedenfalls viele und immer mehr“, erinnert sich Göbbert und erzählt weiter: „Damit aber nicht genug. Als ich eine Kleinigkeit aus dem Haus meiner Eltern holen wollte, bemerkte ich, das zwei gerupfte Gänse an der Wäscheleine meiner Eltern hingen. Ich folgte einer Spur aus Federn und Blut, die zu unserer Küche führte. Dort saßen unangemeldet sechs oder acht Szeneleute aus Achim, backten eine Gans im Ofen und lachten. Meine Eltern saßen im Wohnzimmer und dachten, dass alles so dazugehört. Dem war aber nicht so.“

Der Septemberabend im Jahre 1989 bot aber noch mehr. Nachdem die ersten beiden Bands, die Smarties aus Hannover und The Honx aus Hamburg gespielt hatten, sah Göbbert nach den Musikern von Haunted Henschel, die als Top Act vorgesehen waren.

„Sie bereiteten sich auf den Auftritt vor und zogen in unserer Küche eine Linie nach der anderen weg“, so Göbbert. Folge: Der Auftritt der Band zog sich hin – weil ein Bandmitglied fehlte. Aufgeregt machte man sich auf die Suche und entdeckte den Mann im göbbertschen Garten. Der Konsum illegaler Substanzen war ihm offensichtlich nicht so recht bekommen, was sich in einer ausgemachten Panikattacke darstellte. „Durch gutes Zureden konnten wir ihn psychisch stabilisieren und das anschließende Konzert war eines meiner intensivsten Erlebnisse, die ich je hatte. Als die Veranstaltung vorbei war, sagte ich: 'Nie wieder Independent Night'.“

Stimmte aber nicht. 1990 setzte man im kleinen Förth bei der vierten und letzten Independent Night noch einmal einen drauf. Headliner waren Fury in the Slaughterhouse. Die Hannoveraner entwickelten sich justament zu einer der gefragtesten deutschen Bands. Göbbert hatte sie noch für vergleichsweise kleines Geld verpflichten können.

Während sich in Langwedel und umzu noch viele Menschen an die legendären Konzerte im Förth erinnern können, hat aber der Auftritt bei Thorsten Wingenfelder, einem der Fury-Köpfe, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie er 2010 in einem Interview mit dieser Zeitung zugab. jw