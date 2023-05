Eine Spur aus Hundekotbeuteln im Bahnhofstunnel Etelsen

Beliebte „Fellnasen“ und ihre ungeliebten Hinterlassenschaften

+ © Wenck Sie ist die letzte ihrer Art im Flecken Langwedel: die „Hundetoilette“ auf dem Dorfland in Etelsen. © Wenck

Etelsen – „Der Hund, der beste Freund des Menschen“, behaupten viele. Vor allem die, die schon mal einen Hund hatten. „Fellnase“ ist eine gern genommene Bezeichnung für die Vierbeiner geworden. Das klingt doch richtig lieb und niedlich. Weniger niedlich ist, was bei den „Wuffis“ hinten nach erfolgter Futteraufnahme und anschließender Verdauung hinten rauskommt:

die reine Natur, oder eben Kot. Verantwortungsbewusste Hundebesitzer haben heutzutage entsprechende Tüten dabei, um die Ausscheidungen ihrer Lieblinge aufzunehmen. Anschließend wartet die zweite große Aufgabe: die fachgerechte Entsorgung. Die gelingt nicht immer, aber was Johann Krüger zu dem Thema zu berichten hat, ist doch eine besondere Facette in einem vielfältigen Thema.

Der Cluvenhagener bewegt sich gern, fährt Rad und war an einem Freitag mit seiner Tochter walken. Ihr Weg führte auch durch den Etelser Bahnhofstunnel. Da hatte dann jemand quasi eine Spur gelegt. Mit unverschlossenen grünen Tüten. Bei genauerem Hinsehen stellte Krüger fest: Alle Tüten waren mit Hundekot gefüllt.

Wie kamen die nun in den Bahnhofstunnel? „Hat da jemand vom Wegesrand hingeschmissene Tüten aufgesammelt und gut sichtbar für alle Welt platziert? Um auf diese Scheiße aufmerksam zu machen?“, hat Johann Krüger sich gefragt.

Der Tunnel habe auch sonst sehr verdreckt ausgesehen, klagte der Cluvenhagener dann in der Einwohnfragestunde während der jüngsten Sitzung des Ortsrates Etelsen. „Ich weiß gar nicht, wer für die Reinigung der Tunnel zuständig ist – die Bahn oder die Gemeinde“, so Krüger.

Die prompte Antwort von Bürgermeister Andreas Brandt blieb nicht aus und lautete: „Wir sind zuständig. Der Flecken Langwedel.“ Je nach Bedarf und Möglichkeit würden die drei Bahnhofstunnel im Flecken, also in Langwedel, Daverden und Etelsen alle ein bis zwei Wochen gereinigt. Aber wenn nur ein, zwei Zeitgenossen ihren Müll einfach fallen ließen, mache das schon für den ganzen Tunnel einen schlechten Eindruck.

Spezielle Hundekotsammelbehälter aufzustellen, wie von Johann Krüger angefragt, mache nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht wirklich Sinn, so Andreas Brandt. Die beiden Sammelbehälter mit Tütenspender im Schlosspark Etelsen wurden wieder abgebaut. Die Tüten landeten (und landen) in allen im Park aufgestellten Müllkörben. Was bei den alten Drahtkörben nicht unbedingt lecker aussah, ist bei den neuen mithilfe der Schlossparkspende aufgestellten Behälter aber eigentlich kein Problem mehr. Am Dorfland in Etelsen steht allerdings noch der mittlerweile letzte Sammelbehälter für Hundekot im Flecken. Aber auch dort landen den Tüten in allen öffentlichen Müllsammelvorrichtungen. Was immer noch besser ist, als in der Landschaft.

Man wolle da aber kein Fass oder eine große Debatte aufmachen, so der Bürgermeister, ein generelles Problem sei das nicht. „Das sind Einzelne.“ Johann Krüger, übrigens selbst nicht Hundebesitzer, war am Tag nach seiner Walking-Tour noch einmal in Etelsen und hat die Tüten aus dem Tunnel eigenhändig weggesammelt. „Mit freundlichen Grüßen an alle Hundebesitzer, die ihre Tüten in freier Natur entsorgen. Und herzlichen Dank demjenigen, der sich die Mühe gemacht hat, die Tüten einzusammeln, um sie dann auf der Zuwegung zum Tunnel wieder zu verteilen“, erklärt Krüger mit mehreren Ausrufezeichen in einem Brief an diese Zeitung und schließt mit: „Was für eine Scheiße.“