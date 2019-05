Eine magische Woche

Völkersen - Von Jens Wenck. Mmmh, ja. Der Duft von frischem Popcorn passt unbedingt zu diesem Nachmittag. Der von der frischen Grillwurst direkt am Eingang zum Zelt nach meinem Empfinden nicht so unbedingt. „Haben Sie eine Eintrittskarte?“ Nö. Nur einen Presseausweis. Aber die annähernd 150 Erwachsenen und 40 Geschwisterkinder, die haben eine Eintrittskarte. Schließlich ist heute die große Galavorstellung im Zirkus Amando.

„Hinter uns liegt eine magische zauberhafte letzte Woche, in der Ihre Kinder über sich hinausgewachsen sind, mutig gewesen sind und artistische Attraktionen geschafft haben, die sie so niemals im Alltag ausprobiert hätten“, sagte eine strahlende Schulleiterin Angelika Bernstein-Janßen zur Begrüßung im rappelvollen Zelt. Zirkusdirektor Rinaldo Thiel schleppt derweil noch weitere Sitzgelegenheiten herbei.

Fast bekommt er dabei das riesengroße Lob der Schulleiterin für sich, seine Frau Nadine und die ganze Familie nicht mit. Die Thiels hätten so ein großes Herz, so ein riesengroßes Zutrauen in die Kinder und ihre Fähigkeiten und könnten das auch vermitteln, egal mit wie vielen Kindern sie es zu tun hätten.

2004 waren die Thiels das erste Mal in Völkersen. Schon diese Projektwoche war so toll, dass für Bernstein-Janßen feststand: Jedes Völkerser Schulkind soll einmal in seiner Grundschulzeit das Zirkusprojekt machen können. „Die Thies sind schon richtige Freunde geworden“, so die Schulleiterin. In vier Jahren sollten sie wieder da sein, auch wenn Bernstein-Janßen da selbst schon im Ruhestand ist.

Jetzt geht es aber los, die Hula-Hoop-Kinder sind dran. „Übrigens war diese Woche Inklusion pur“, verrät die Völkerser Schulleiterin noch im Hintergrundgespräch. Zwei Kooperationsklassen, auch die, die längst mit in die neue Langwedeler Oberschule einziehen sollte, leben und lernen derzeit mit in der Grundschule Völkersen. Sie sind mitten unter den vielen anderen Artisten, Clowns und Akrobaten.

Die Leiterin der Helene-Grulke-Schule, Meike Holsten, war in der Woche da – und fand ihre Schülerinnen und Schüler erst nicht. Weil sie im Zirkus waren.

Wie die Galavorstellung den Völkersern gefallen hat? Sagen wir mal so: Wer jemals im Bremer Weserstadion war, weiß wie die Leute da klatschen können. Wenn dann Werder noch ein Tor schießt, wird der Beifall und der Jubel richtig laut. Genauso fühlte und hörte sich das an diesem Nachmittag im Zirkuszelt in Völkersen an.