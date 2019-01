Harald Gerken erzählt von dem 1 000-jährigen Daverdener Baum-Methusalem

Daverden - Es ist nur ein alter Baum. Aber ein richtig alter. Und wenn die Linde vor der Daverdener Kirche reden könnte, hätte sie viel zu erzählen. Auf einem Themenabend im Küsterhaus widmete sich Harald Gerken sowohl dieser alten Linde als auch anderen alten Bäumen.

„Der Baum stand schon da, als der Missionar und spätere Bremer Bischoff Willehad in Daverden seine erste Predigt hielt“, so Harald Gerken über die Linde, die da zwischen Küsterhaus und Kirche steht.

Der Ursprung des Baumes vermutet man in der Zeit von Karl dem Großen und der Sachsenkriege um 782. „Wohl kein anderes Gewächs unserer Heimat kann sich in seiner Lebensdauer mit dem Baum-Methusalem messen.“ Außerdem ist die Linde älter als die Daverdener Kirche.

Harald Gerken wusste zu berichten, dass Tanzlinden früher auch als Gerichtslinden genutzt wurden. Soll heißen: Auf einem Podest im Schatten der Linde wurde getanzt, aber auch Gericht gehalten. Zurückzuführen sei dies noch auf vorchristliche Zeit, als die Linde als Baum der Freya, der Göttin der Liebe, Lustbarkeit und Wahrheit verehrt wurde.

Deshalb wurden Feste wie Vermählungen und Thing-Versammlungen unter Linden abgehalten. Die Äste wurden waagerecht geleitet, sodass die Linde auch einen Schutz gegen Regen gab.

„Unter dieser alten Linde habe ich als junger Mann meine erste Zigarette geraucht“, erinnerte sich Harald Gerken, der heute in Achim wohnt, aber in Daverden aufgewachsen ist.

Gerken berichtete aber nicht nur von der alten Daverdener Linde, sondern auch von anderen Kultbäumen. Die Germanen verehrten zum Beispiel die Esche, den Sachsen war sie heilig. Die Eiche galt als Symbol der Kraft, geweiht dem Donnergott Thor oder Donar. Den höchsten Stellenwert jedoch fand die Linde, die der Göttin Freya geweiht war.

So bediente sich auch noch Walther von der Vogelweide im Mittelalter in seinem Nibelunglied des Lindenblattes, dass sich auf die Schulter Siegfrieds legt und so den Helden verwundbar macht. Bei Martin Luther kommt die Linde als Friedensbaum vor, Heinrich Heine dichtete: „Sieh dieses Lindenblatt! Du wirst es wie ein Herz gefaltet finden. Darum sitzen die Verliebten auch am liebsten unter Linden.“ Die Thing- und Gerichtslinde galt als zentraler Platz für Versammlungen, meistens von großen Steinen kreisförmig umgeben.

Die Rechtsprechung unter Bäumen kam in vielen Kulturen vor und wurde bereits im Alten Testament erwähnt.

Die Linde wird in Volksliedern besungen. Auch weil die ersten Gasthöfe in Kirchdörfern wie in Daverden wohl immer in Nachbarschaft zur Kirche standen, war die Linde, die schon vorher dort war, maßgeblich für die spätere Namensgebung verantwortlich - für einen Gasthof „Zur Linde“. Die Hauptstraße und die Weserstraße in Daverden waren früher von Linden gesäumt.

Rolf Rotermundt zeigte noch einen kurzen Film mit Luftaufnahmen Daverdens, mit der Marsch, Friedhof und Kirche, es waren sehenswerte Aufnahmen.

Theda Henken hatte als Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte die vielen interessierten Gäste an diesem Abend begrüßt. Henken dankte Kurt Evers, Helmut Kucher und Karl-Heinz Vonau, die für das Küsterhaus eine Werkstatt geschaffen haben. Jetzt sind sie dabei, auch den Keller zu sanieren. Im Frühjahr kommt der Garten dran, auch die Terrasse soll neu verlegt und überdacht werden. Da die Akustik im alten Schulraum des Küsterhauses noch verbesserungswürdig scheint, denkt man hier über eine Schallisolierung nach, so Henken.

hu