„Eisenart“: Künstlerin stellt im ehemaligen Mausoleum aus

Etelsen - „Solch ein Thema hatten wir hier noch nicht“, leitete der Vorsitzende des Schlossparkvereins Etelsen, Andreas Brandt, die Eröffnung der letzten Ausstellung in dieser Saison ein und fragte etwas unsicher: „Kunst aus Schrott – darf man das sagen?“ Elisabeth Schuller-Köster antwortete lachend: „Sagen Sie doch einfach ‚Eisenart‘.“ Denn so lautet der Titel der Ausstellung, die noch am Sonntag, 19. August, im ehemaligen Mausoleum im Etelser Schlosspark zu sehen ist.

Zum ersten Mal ist die Künstlerin zu Gast in Etelsen. „Ich habe ein Metallhandwerk erlernt und weiß, wie lange es dauert, aus dem Material etwas herzustellen“, sagte Brandt bewundernd und merkte an: „Es gibt nicht viele Frauen, die mit Metall arbeiten.“ Auch bei diesem Thema erwies sich die Oldenburgerin als schlagfertig: „Es gibt nicht viele Frauen, die schweißen können, aber es gibt Männer, die nicht schweißen können.“

Den Objekten drinnen im Mausoleum ist nicht anzusehen, dass sie größtenteils vom Schrottplatz stammen. „In Oldenburg gibt es eine sehr große Deponie, und dort hole ich Materialien“, berichtete die Metallbildhauerin. Dabei lässt sie sich von ihrer Intuition leiten. Mal sieht sie ein Teil und weiß sofort, zu welcher Skulptur sie es verarbeiten will, oder nimmt ein Stück mit nach Hause, weil es sie anspricht. „Dann bleibt es meist eine Zeit lang liegen“, sagte sie. Jedes Metallteil bearbeitet sie mit Flex und Schleifgerät, aber auch Hammer und Zange kommen zum Einsatz. Bei ihrem Werk „Wellenreiter“ beispielsweise blitzte bei der Arbeit Farbe unter der rostigen Oberfläche hervor. „Das passte hervorragend“, sagte Schuller-Köster. Das Schiff auf der riesigen Welle stammt nicht vom Schrottplatz – es besteht aus einem Drahtgeflecht, umwickelt mit einer Gipsbinde. Das patinierte die Künstlerin anschließend: Sie bestrich es mit Kupferlösung.

Auf die Idee, Altmetall zu Kunstwerken zu formen, kam Schuller-Köster, als sie den Kurs „Schweißtechniken“ bei der Volkshochschule belegte. Das war vor 17 Jahren. „Ich wollte damals Dekoration für meinen Garten herstellen“, sagte sie. Die Arbeit bereitete ihr so großen Spaß, dass sie ihre Fähigkeiten in einigen Workshops weiterentwickelte. „Je mehr man sich mit Metallen beschäftigt, umso tiefer steigt man in die Materie ein. Es ist eine Leidenschaft geworden“, erzählte die 58-Jährige. Dennoch staunt sie immer wieder: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich so etwas daraus entwickelt“, sagte sie und zeigte auf die Objekte im Mausoleum. Nebenbei bemerkt: Ihre Kunstwerke kommen so gut an, dass sie drei Kunstpreise gewann: im vorigen Jahr den Publikumspreis beim Vegesacker Kunstherbst und vor zwei Jahren jeweils den dritten Preis bei „Kunst im Park“ in Bruchhausen-Vilsen und „Aurakure“ in Hamburg.

Die Ausstellung „Eisenart“ ist am Sonntag, 19. August, im ehemaligen Mausoleum in Etelser Schlosspark in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei, die Künstlerin Elisabeth Schuller-Köster steht für Fragen zur Verfügung.

is