Eine Hochzeit und ein Todesfall in Daverden

Von: Jens-Peter Wenck

„Jahaaaaa! Das hört man doch immer wieder ...“ Auf der Freilichtbühne Daverden tragen sich schier unfassbare Dinge zu. Aber ob hier Tote wieder auferstehen? © Wenck

Daverden – Der zweite Akt dieser Probe ist durch, vor dem dritten nimmt sich Regisseur Fritz Henken kurz Zeit, um schnell Fragen zu beantworten. Doch, er ist zufrieden. Die Probe läuft „angemessen“. Am Sonnabend ist ja auch schon Premiere. „Nun ja ... hier und da der Text ...“ könnte ein bisschen besser sitzen. „Aber trotz Schlechtwetterphase konnten wir jede Probe durchziehen.“

Und das macht sich positiv bemerkbar.

Ein bisschen Zeit ist ja noch. Was auch gut für Feinjustierungen an der Technik ist. Auf der großen Freilichtbühne im Daverdener Holz tragen die Schauspielerinnen und Schauspieler gut getarnte Mikrofone, das Geschehen unten wird über Lautsprecher übertragen.

„Swatte Hochtiet“ – Schwarze Hochzeit – heißt das Stück dieser Saison. „Eigentlich ein Saalstück“, sagt Fritz Henken. „Wir haben das auf die Freilichtbühne geholt.“ Das Bühnenbild deutet das Innere des Gasthauses „Zum grünen Eichbaum“ eher an. Wie viel Saal die Zuschauer hier sehen, ist auch ihrer Fantasie überlassen.

Schon der Name des Stücks „Swatte Hochtiet“ weist auf einiges hin, nicht nur farblich. Ein kurzer Einblick in die Proben lässt durchaus für das Ganze eine ordentliche Portion schwarzen Humor erwarten. Wie könnte es auch anders sein, wenn im „Eichbaum“ gleichzeitig eine Trauerfeier und eine Hochzeit gefeiert werden sollen. Beides mit kirchlichem Beistand. Allerdings gehören die Geistlichen der jeweiligen Veranstaltungen unterschiedlichen Konfessionen an.

Das sorgt, nun ja, nicht gerade für friedliche Ökumene, sondern eher für Spannungen zwischen der evangelischen Pastorin (Heike Ertel) und dem katholischen Pfarrer (Axel Braun). Was von außen betrachtet aber gute Unterhaltung verspricht.

Der verstorbene Willi hat seine Trauerfeier schon vor Jahren bestellt und bezahlt. Was leider den Haken hat, das nur noch ein Trauergast kommen kann. Wer trägt nun den Sarg? Der bestellte Hochzeitsmusikant (Volker Penczek) muss Zusatzaufgaben übernehmen. Aber nicht nur er.

Für das Hochzeitspaar Gay (Julia Wachtmann) und Jens (Oskar Heine) läuft längst nicht alles so wie geplant, für die Hochzeitsgesellschaft auch nicht. Wobei der Bräutigam sein „Schwiegermuttermonster“ (gespielt von Silke Thies) gar nicht mal sonderlich vermisst.

Die Freilichtbühne Daverden ist in diesem Jahr auch beim plattdeutschen Stück in ganz großer Besetzung unterwegs. Das gelingt zum einen dank Schauspielerinnen und Schauspieler, die bislang beim Jugendstück engagiert waren, zum anderen wegen Kolleginnen und Kollegen, die bislang vorrangig bei der Goldbachbühne des MTV Langwedel unterwegs waren.

Wenn das Schwiegermuttermonster Paula (Silke Thies, r.) loslegt, dann ist sie schlecht zu bremsen. Wirtin Gerda (Iris Thran) kann sicher helfen. © Wenck

Allein gemeinsam ist, so der nachdrückliche Probeneindruck, die Lust am Spielen einer Komödie. In der wird nach Kräften ein unterhaltsames Chaos angerührt, in dem auch plattdeutsche Redensarten zum Tragen kommen. Etwa wenn es um den verstorbenen Willi geht, ein Filou par excellence, dessen Lebensmotto war: „Slopen, freten, supen, langsam gohn un pupen ...“ Das schlägt auch als komödiantische Unterhaltung an, in diesem August zu erleben auf der Freilichtbühne Daverden. Geplant sind folgende Termine: Samstag, 12. August, Premiere um 20 Uhr. Sonntag, 13. August, 18 Uhr, am 16. und 19. August um 20 Uhr, am 20. August ab 11 Uhr, am 23. und 26. August wieder um 20 Uhr, Finale am 27. August um 18 Uhr.

Karten bekommt man vorab im Internet über die Seite www.freilichtbühne-daverden.de und dem Reiter „Tickets“ zum Stückpreis von acht Euro (für Kinder bis 15 Jahre kosten die Tickets drei Euro). Im Internet kann man sich seine Plätze sogar aussuchen.

Wer möchte, kann aber selbstverständlich weiter via E-Mail an info@freilichtbühne-daverden.de oder per Anruf an Telefon 0176 / 78682259 reservieren. In der Regel gibt es für Kurzentschlossene auch noch Karten an der jeweiligen Tages- oder Abendkasse.