Eine Geschichte geht dem Ende zu

Langwedel - Von Jens Wenck. „Mir blutet schon das Herz, wenn ich daran denke, dass das abgerissen wird.“ Helmut Rattai begann 1964 seine Lehre bei der Druckerei Ludwig Mack. „Das war noch bei Hugo Müller. Dem Gründer der Firma.“ Zu Müller und zu Mack gehörte bis 1982 auch die Firma Reiners Tabak. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus Bremen. In Hastedt ausgebombt, siedelte man sich 1947 in Langwedel an, zog in die Gebäude der ehemaligen Zigarrenfabrik Bracksieck & Brüggemann ein.

1947 trat Herbert Krohn in die Firma ein, der Schwiegersohn von Hugo Müller, die Firma wurde nach den Recherchen von Dr. Wolfgang Ernst (Langwedeler Kulturverein) in die Reiner Tabakfabrik und die Druckerei Ludwig Mack gegliedert, Letztere mit den Geschäftsführern Hugo Müller und Herbert Krohn. Mack ging aus der Hausdruckerei der Reiners Tabakfabrik hervor. „Die haben ihre eigenen Verpackungen gedruckt“, erinnert sich Helmut Rattai. Schon 1952 begann man damit, an das alte Hauptverwaltungsgebäude an der Großen Straße in Richtung Auf dem Sandberg ein neues, großes Betriebsgebäude für die Druckerei anzubauen.

Und die Unternehmen florierten, wuchsen. „Waren Ende 1949 etwa 150 Mitarbeiter in Lohn und Brot, arbeiteten Ende der 50-er bis Anfang der 60-er um 200 'Gehalts und Lohnempfänger' in der Firma. In Hochzeiten waren in der Druckerei Ludwig Mack 250 Mitarbeiter beschäftigt und bei Reiner Tabak 60 bis 80“, schreibt Wolfgang Ernst in der Broschüre „Arbeit und Brot für Langwedel in Reiners Tabakfabrik und der Druckerei Ludwig Mack“ des Langwedeler Kulturvereins.

„Herbert Krohn hieß immer 'der Bulle'. Fand er aber nicht schlimm. Er hatte auch die Figur danach“, erinnert sich Rattai. „Damals gab es noch den Bleisatz.“ Was da in die Maschine befördert werden musste, hatte also auch einiges an Gewicht. Später brauchte es nicht mehr reine Muskelkraft, man hatte in Langwedel einen kleinen Kran, der half, die schweren Druckplatten in die Maschinen zu bekommen.

„1967 bin ich gegautscht worden. Den Brief habe ich immer noch. Das war eine Ehre.“ Helmut Rattai bleibt 16 Jahre bei Mack Druck, wird selbst Ausbilder und fängt an, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Dabei fällt der Namen Karl Ravens. „Der hat mich in die Gewerkschaft geholt.“

Der gelernte Drucker Rattai wird Gewerkschaftssekretär, sorgt bei Mack Druck dafür, dass viele, wenn nicht alle Arbeiter und Angestellten in die Gewerkschaft eintreten. Man handelt mit der Firmenleitung eine betriebliche Altersversorgung. „Rattai, du A..... Wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich dich nie eingestellt“, soll Geschäftsführer Krohn zu der Nervensäge von der Gewerkschaft gesagt haben. „Das war aber nicht böse gemeint. Der war kein Gewerkschaftsfeind. Mack war ein Familienbetrieb und ein familiärer Betrieb.“

Der Zusammenhalt im Unternehmen ist groß, man feiert gemeinsam Feste, Ausflüge, es gibt eine Betriebsküche. Hugo Müller und Familie wohnen da noch in einem Haus neben der Firma – dort, wo heute noch der Nettomarkt steht.

Im Laufe der Jahrzehnte geraten Reiners und Mack auch in Krisen. 1982 wird die Tabakfabrik verkauft. Drei Jahre nach dem Tod von Herbert Krohn (1990) geht Mack Druck an eine Holding aus Hamburg. Noch drei Jahre später geht Mack Druck in die Insolvenz – und wird 1997 von langjährigen Mitarbeitern aus der Insolvenz gekauft.

Gut 20 Jahre später sieht die aktuelle Unternehmensleitung am alten Standort und in Langwedel keine Erweiterungs- und Modernisierungsmöglichten, man beklagt auch mangelnde Unterstützung seitens der Politik und Verwaltung. Konsequenz: Mack Druck zieht nach gut 80 Jahren zurück in die Hansestadt Bremen.

Das alte Firmengelände und das benachbarte Grundstück mit dem Netto Markt gehen nach längeren Diskussionen in den politischen Gremien an die Spechtgruppe, die auf dem Gelände eine Seniorenpflegeeinrichtung und altengerechte Wohnungen bauen will. Dafür müssen bestehende Gebäude abgerissen werden, auch das alte Verwaltungsgebäude. An dieser Stelle soll ein Neubau entstehen, der optisch weitgehend dem alten ortsbildprägenden Charakter entspricht.

Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, so Frauke Meyenberg, Pressesprecherin der Specht-Gruppe. Man arbeite noch mit den Fachplanern am Bauantrag, sei damit schon auf der Zielgeraden und hoffe noch in diesem Jahr die entsprechenden Unterlagen beim Landkreis Verden einreichen zu können.

Nachdem Mack Druck und die ibs-Altenpflegeschule den Standort verlassen haben, macht demnächst auch der Netto-Markt nebenan zu. Letzter Öffnungstag ist der 7. Dezember, wie die Zentrale von Netto Marken-Discount in Maxhütte-Haidhof jetzt auf Nachfrage bestätigte.