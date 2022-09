Eine emotionale Grenzerfahrung

Pause mit Blick auf den Tuxer Gletscher – im Sommer des Jahres 2020. © Sonnemeyer

Daverden – Mit so vielen interessierten Besuchern hatte Theda Henken, die Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden nicht gerechnet. Sascha Sonnemeyer berichtete im Küsterhaus in Ton und Bild von seiner abenteuerlichen Alpenüberquerung. 28 Tage lang, vom 18. August bis 12. September 2020, davon 26 Tage lang in Wanderstiefeln, war der Daverdener solo unterwegs.

„Ich lief nicht allein, sondern hatte meinen Wanderstock dabei.“ Doch der sorgte zum Schluss für Schwielen an seiner rechten Hand.

„Warum macht man so etwas?“, fragte Sonnemeyer ins Publikum und gab die Antwort: „Ich liebe die Berge, die Weite und war jedes Jahr mit meinen Eltern in den Alpen.“ Und er hatte Sehnsucht. „Wird das Wetter zu kalt oder zu warm? Gibt es ein Unwetter oder Gewitter?“, waren seine Überlegung bei den Vorbereitungen, auch eventuelle Corona-Beschränkungen mussten einkalkuliert werden.

Sascha Sonnemeyer marschierte von München aus längs der Isar los. Das Wetter schlug um, als er in Schenna war. „Da wollte ich eigentlich abbrechen, zumal ich merkte, dass ich an meine Grenzen kam.“ Doch die Webseite zur Buchung einer Rückreise streikte. Also entschloss er sich, weiterzulaufen. Als der Daverdener sein eigentliches Ziel Meran erreicht hatte, setzte er noch den Gardasee als allerletztes Ziel. Obwohl: „Der Weg ist das Ziel“. Am Gardasee in Riva war dann aber das Ende erreicht.

„Rückblickend gesehen hatte ich Glück mit dem Wetter.“ In der italienischen Gemeinde Mezzolombardo war der Weg durch einen Erdrutsch verschwunden. Und dann entdeckte Sonnemeyer Bärenkot auf seinem Weg. „Da wurde mir mulmig, zumal auf Schildern vor Bären gewarnt wurde.“ Was ist das für eine große Höhle? Bloß schnell weiter.

„Auf den langen Tagestouren hatte ich viel Zeit zum Nachdenken.“ Was waren die Beweggründe für diese Solo-Wanderung? Eine Auszeit, ein Umbruch oder nur ein Erlebnis?

Noch unterwegs schrieb Sascha Sonnemeyer einen Blog, berichtete aktuell im Internet – und staunte über die enorme Teilnahme, das Interesse zuhause.

Bei seinen Gedanken kam Sonnemeyer zu der Erkenntnis: „Tue es jetzt. Manchmal wird aus später nie. Nicht jeder wird den Weg verstehen. Aber du kennst deine Grenzen erst, wenn du über sie hinausgegangen bist.“ Festzuhalten bleibt rückblickend auch unbedingt: „Die ganze Tour war eine emotionale Grenzerfahrung.“

Es wurde dazu auch eine körperliche Grenzerfahrung, wie Sonnemeyer zugab. Auf der 592 Kilometer langen Strecke musste er erhebliche Höhenunterschiede bewältigen, mit einem 16 bis 17 Kilogramm schweren Rucksack auf dem Rücken. Der Flüssigkeitsbedarf war hoch, da reichte nicht das eine Weizenbier abends. Auch der Kalorienverbrauch war hoch.

In den 28 Tagen seiner Tour ließ er sich einen Bart wachsen. Mit seinem großen Wanderstock in der Hand begrüßte ihn ein entgegenkommender Wanderer mit „Moses“. Der Bart kam aber zuhause wieder ab.

Möglich war die 28 Tage lange Tour auch durch ein Arbeitszeitmodell seines Arbeitgebers, Airbus in Bremen.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob er denn eine derartige Wanderung erneut und allein machen würde, antwortete Sonnemeyer: „Ja, ich habe mir schon etwas überlegt, aber auch wieder allein. Dann kann ich das Tempo selbst bestimmen.“ Eventuell für eine Teilstrecke könne er sich eine Begleitung vorstellen.

Aber ob es wieder 590 Kilometer werden? whu

Sascha Sonnemeyer (l.) berichtete im alten Küsterhaus auf Einladung des Vereins für Kultur und Geschichte sowie dessen Vorsitzender Theda Henken von seiner Alleinwanderung über die Alpen. © Hustedt