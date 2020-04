Eine Branche braucht Urlaub

Corona lässt Tourismusgeschäft einbrechen / Reisebüro Kühl demonstriert mit Bündnis in Hannover

+ Schaufenster-Botschaft: „Wir sind für Sie da & zählen auf Sie! Buchen Sie nach Corona in Ihrem Reisebüro Kühl“ – so richtet sich Geschäftsinhaberin Rieke Kühl, die zurzeit im Homeoffice ist, an die Kunden. Ab 4. Mai hat der Laden wieder geöffnet. Foto: Duncan

Langwedel - Von Lisa Duncan. Mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat eine Branche ganz besonders zu kämpfen: die Touristik. Das betrifft auch Rieke Kühls Reisebüro in Langwedel. Seit 2011 betreibt sie mit zwei Mitarbeiterinnen das Ladenlokal an der Hauptstraße 1. Um die Politik auf den Notstand dieses Wirtschaftszweigs aufmerksam zu machen, nimmt Kühl am heutigen Mittwoch zusammen mit etwa 200 weiteren Touristikbeschäftigten an einer Demonstration in Hannover teil. Der Veranstalter, das Aktionsbündnis Rettet die Touristik (unter anderem Reisebüros, mittelständische Reiseveranstalter, Busunternehmen und Mitarbeiter von IT-Firmen), rechnet bundesweit mit rund 10 000 Teilnehmern. Auch Nachbarländer wollen in den nächsten Tagen nachziehen, sofern die öffentlichen Versammlungen genehmigt werden.