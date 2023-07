Ein ungeahnter Schlagererfolg in Daverden

Von: Jens-Peter Wenck

Großartig: Nicole Czember mimt Marianne Rosenberg und Günther Kothe ist der Musikchef. © Hustedt

Daverden – „Sing mit! Schlagerabend auf der Freilichtbühne“ hieß es am Samstagabend in Daverden. An diesem herrlichen Sommerabend kamen so viele Besucher ins Daverdener Holz, dass Günther Kothe, der als Vorsitzender des Fördervereins der Freilichtbühne die Gäste begrüßte, nur staunte. Es waren weit über 400 Gäste und es wurden im Laufe des Abends noch ein paar mehr, die vor allem bei den alten Schlagern ordentlich und begeistert mitsangen.

Die Moderation des Abends übernahmen Marco Behrmann und Volker Penczek, bis vor kurzem noch Vorsitzender der Abteilung Freilichtbühne und jetzt des ganzen TSV Daverden. Behrmann erklärte, er sei ein Fan von Dieter Thomas Heck, und der habe gesagt: „Schlager sind Märchen für Erwachsene.“ So gesehen gab es viele Märchen an diesem Abend, neuere und ganz alte. Wie auch immer, es herrschte eine Riesenstimmung.

Was wohl auch an dem besonderen Gast lag, den Volker Penczek gleich zu Beginn ankündigte: Marianne Rosenberg. Natürlich nicht in echt. Zu erleben war die Nicole-Czember-Playbackshow mit „Er gehört zu mir“. Da gab es schon einmal einen riesigen Beifall und „Zugabe!“-Rufe.

Titel, im Original von Helene Fischer und DJ Ötzi bekannt gemacht, waren zu hören – und zu lesen. Der Text der Schlager war wie bei einer Karaokeshow auf einer Leinwand zu sehen.

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ durfte nicht fehlen. Dazu gab es von den Moderatoren die Information, dass dieses Lied bei seinem Erscheinen nicht im Bayerischen Rundfunk gespielt wurde. Wegen eines Grammatikfehlers. Wer den jetzt findet, der darf ihn behalten.

Penczek und Behrmann sagten die nächsten Titel oft mit zusätzlichen Informationen an. Wer weiß zum Beispiel, dass Udo Jürgens seinen Klassiker „Griechischer Wein“ angeblich in 20 Minuten auf Rhodos geschrieben hat? Sogar Rudi Carrell, obwohl längst nicht mehr unter den Lebenden, war gekommen. Als Marco Behrmann mit Perücke. Und der sang wirklich „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“. Auch weil das Lied für den SPD-Mann und Ortsbürgermeister Behrmann eine Lieblingszeile hat: „Denn Schuld daran ist nur die SPD.“

Gar keine Frage, die Stimmung beim Schlagerabend war absolut großartig. Bei den Erwachsenen auf jeden Fall. © Hustedt

Nach der Pause hatten Oskar und Svea Heine ihren Auftritt, Roland Kaiser und Maite Kelly ebenfalls. Aber nicht in wirklich. Peter Hellwinkel wusste dabei ebenso zu überzeugen wie Fenja Meyer-Bösche. Inzwischen war die Sonne untergegangen, die Beleuchtungstechnik auf der Freilichtbühne kam mindestens so gut zur Geltung, wie die Lampen der Mobiltelefone auf den Rängen. Aber irgendwann, vielleicht hatte man gemeinsam vor lauter Begeisterung ein bisschen überzogen, musste ja mal Schluss sein. „Wie endeten immer die Kohlbälle in Klenkes Gasthaus?“, wollte Marco Behrmann wissen. Natürlich mit der Münchener Freiheit und „Ohne dich schlaf ich heute nicht ein“. Auf der Freilichtbühne wurde aber noch ein bisschen weiter gesungen.

Eigentlich habe der Förderverein fürs nächste Jahr wieder den Auftritt eines Magiers angedacht, deutete Günther Kothe an. Aber so ein unerwartet großartiger Mitsing-Abend verlangt eigentlich nach einer Wiederholung. Auf jeden Fall tat es das verehrte Publikum. „Was wollt ihr nächstes Jahr: den Zauberer oder einen Schlagerabend?“, wollte Kothe wissen. Die Antwort kam prompt und vielstimmig: „Beides!“ Mal schauen, was der Förderverein im kommenden Jahr aus dieser Antwort macht. whu/jpw