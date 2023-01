Ein Quartier für Senioren in Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

So sah das alte Gebäude der Druckerei Mack im Jahr 2014 aus. © Wenck

2023 steht an der Großen Straße die neue Seniorenresidenz Alte Druckerei. © -

Langwedel – Das Bauvorhaben hat Nerven gekostet, es hat an den Kräften gezehrt, gab Frank Markus, Geschäftsführer in der Bremer Spechtgruppe, in seinen Grußworten zu. Eine Menge Geld hat es auch gekostet. Wie viel genau, sagte Markus im Gespräch auch dem Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt nicht. Aber der wusste auch so: „Hier haben wir wohl die größte private Investition, die je im Flecken Langwedel getätigt wurde.“

Am Freitagvormittag wurde das „Seniorenquartier Alte Druckerei“ offiziell mit einer Feierstunde und geladenen Gästen eröffnet.

Auf geschichtsträchtigem Langwedeler Grund – an der Stelle der heutigen Seniorenresidenz befanden sich in der nicht mehr ganz so jungen und der jüngsten Vergangenheit – ein Hotel, dann eine Tabakfabrik, aus der eine Druckerei hervorging. Letztere prägte durch ihr großes Verwaltungsgebäude über viele Jahrzehnte das Bild des Ortes Langwedel am Ortseingang aus Richtung Verden. Bei einem der einst größten Arbeitgeber der Gemeinde fanden viele Menschen Lohn und Brot.

Bürgermeister Brandt sprach dann auch in seinen Grußworten von der großen Verbundenheit der Langwedeler mit der Druckerei, erinnerte an die Überlegungen, was denn mit den Gebäuden und dem Grundstück anzufangen sei, nachdem klar war, dass die Eigentümer verkaufen wollten. „Was macht man damit? Was braucht Langwedel?“

„Ein Pflegeheim“ lautete die Erkenntnis. Mit der Specht-Gruppe aus Bremen fand sich dann ein Unternehmen, das mit der belgischen Aedifica als Investor im Rücken sich von den Langwedeler sogar abringen ließ, ein Seniorenquartier zu errichten, das sich in seiner äußeren Erscheinung an den vorherigen ortsbildprägenden Charakter der Druckerei mindestens anlehnt.

Symbolische Schlüsselübergabe (v.li.): Petra Frings und Knuth Maier-Preuß („Alte Druckerei“), Andreas Jantsch (Aedifica Deutschland), Frank Markus, Jens Tegeler, Gabriele Gallinat (Specht und Tegeler), Andreas Brandt. © Wenck

Sowohl von Bürgermeister Brandt wie von Geschäftsführer Markus als absoluter Glücksfall genannt: Auch der Hamburger Eigentümer einer Fläche neben der Druckerei, auf der sich ein Supermarkt befand, wollte verkaufen. „Da haben wir noch einmal komplett umgeplant“, so Frank Markus. Was unter anderem zusätzliche Gebäude mit betreutem Wohnen ermöglichte. 14 Wohneinheiten werden in diesem Frühjahr fertig, die ersten können im April bezogen werden, alle sind nicht nur schon vermietet, es gibt bereits eine Warteliste. „Wir waren von der Nachfrage selbst überrascht, gab Frank Markus zu und kündigte an, bald wieder das Gespräch mit der Langwedeler Gemeindeverwaltung suchen zu wollen, um auf der Fläche einer ehemaligen Mack-Lagerhalle weitere Wohnungen für betreutes Wohnen zu errichten.

„Ich bin begeistert und beeindruckt. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht viel gesehen habe“, erklärte Andreas Brandt vor seinem Rundgang durch die neue Residenz mit 100 Plätzen ausschließlich in Einzelzimmern.

Die Öffentlichkeit ist an diesem Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Bereits am Dienstag ziehen die ersten drei Bewohner in den Neubaukomplex an der Großen Straße ein.