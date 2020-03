„Ein Ort mit ganz eigenem Charme“

Bei der Arbeit in Daverden: Dr. Dirk Beckedorf wird ab Sonntag im alten Küsterhaus ausstellen. Auch Werke, die ihren Ursprung in Daverden haben. Darum heißt die Ausstellung auch „Die alte Linde“. Foto: Sylvia Bothmer

Daverden – „Der Verein für Kultur und Geschichte Daverden freut sich, den Künstler Dr. Dirk Beckedorf aus Bremen als Aussteller für die Veranstaltungsreihe „Kunst im Küsterhaus“ gewonnen zu haben“, lassen die Daverdener jetzt wissen, und da schwingt schon ein bisschen Stolz mit.

Vom kommenden Sonntag, 8. März, bis zum 29. März zeigt Dirk Beckedorf seine Ausstellung „Die alte Linde“ mit Bildern auf Leinwand und handgeschöpftem Papier aus Indien, die mit Acryl, Tusche und Naturmaterialien gemalt sind, sowie Glaskunst – alles im Küsterhaus Daverden.

Seit Neuestem fertigt Dirk Beckedorf in der Glaswerkstatt des Stifts Schlierbach in Österreich Kunstwerke aus Glas (in der Fusion-Technik). In Daverden wird er nun eine Auswahl dieser besonderen Arbeiten ausstellen.

„In den Glasarbeiten entfaltet sich das Spiel von Farbe und Form in einer besonderen Weise“, so beschreibt der Künstler die Wirkung seiner Kunst. „Je nach Tageszeit, Licht und Hintergrund verändert sich die Farbwirkung.“ Und so werden die Räume im Küsterhaus Daverden in ganz besonderes Licht getaucht werden.

„Die Idee zu Ausstellung in Daverden entstand durch einen persönlichen Kontakt zu einem Daverdener Vereinsmitglied“, lassen die Verantwortlichen noch wissen, ohne mehr verraten zu wollen. Oder doch noch so viel: Nach einer ersten Besichtigung des Küsterhauses in Daverden hatte sich Beckedorf sofort in das Ensemble St. Sigismund Kirche und Küsterhaus mit der alten Linde verliebt. „Ein Ort mit einem ganz eigenen Charme“, so der Künstler.

Und damit wurde die Idee für das Bild „Die alte Linde“ geboren, das bei der Ausstellungseröffnung am 8. März zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird und somit auch für den Namen der Ausstellung verantwortlich ist.

Dieser Baum ist nicht irgendein Baum. Er hat, vermutet man, den Ursprung in der Zeit von Karl dem Großen um 782.

Damit wäre er älter als die Daverdener Kirche. Und die ist schon ganz schön alt. Ihre Erbauung wird um 1400 angesetzt.

Zum Künstler ist vielleicht noch interessant zu wissen: Der gebürtige Hannoveraner Beckedorf belegte während des Medizinstudiums mehrere Semester Kurse im Bereich Freie Malerei, bevor er sich in Bremen als Facharzt der inneren Medizin niederließ. Seit 1993 arbeitet er in seiner eigenen Praxis in Bremen im Bereich der Systemischen Hörtherapie, als Psychotherapeut und immer mehr als freischaffender Künstler.

Seit 2001 hatte Dr. Dirk Beckedorf über 27 Ausstellungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Santa Ponsa auf Mallorca, in Österreich (Wien, Linz), London, New York.

Die Vernissage in Daverden wird am kommenden Sonntag, 8. März, im Küsterhaus (Kirchweg 31) um 15 Uhr beginnen und musikalisch untermalt durch das Bremer Vocal-Ensemble „Earl Grey“. Außerdem wird die Ausstellung am Sonntag, 15. März und an den beiden folgenden Wochenenden (21. und 22. März, 28. und 29. März) jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Falls sich bei dieser Gelegenheit dann jemand für die Kunst des Bremers in besonderen Maße begeistern sollte: Die Arbeiten von Dr. Beckedorf sind auch käuflich zu erwerben. jpw