Ehrlich, aufrichtig, geradlinig

Verabschiedung und Ernennungen bei der Feuerwehr / Feierstunde im Rathaus

+ Bernd Michallik (Vorsitzender Feuerschutzausschuss), Udo Felke, Ralf Holtkamp, Meiko Lindhorst, Heiko Haase, Ingo Lossau und Andreas Brandt – geballte Feuerwehrkompetenz. J Foto: Wenck

Langwedel - „Gott sei Dank machen wir das nicht so wie manche andere Gemeinden“, befand Bürgermeister Andreas Mattfeldt. Mancherorts werden die neuen Ehrenbeamten, in unserem Fall die Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter, während einer Ratssitzung ernannt und vereidigt. Schon würdig und in entsprechendem Rahmen, aber doch irgendwie nebenbei. In Langwedel lädt man dafür zu einer eigenen Veranstaltung ein.