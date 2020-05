Echte Fachleute

Langwedel – Einen Generationswechsel gab es jetzt bei den Feuerwehren im Flecken Langwedel. Nachdem vor einer Woche Ingo Lossau als Gemeindebrandmeister und Ralf Holtkamp als Ortsbrandmeister in Langwedel aus ihren Ämtern verabschiedet worden waren, wurden jetzt neue engagierte Feuerwehrleute als Gemeinde- und Ortsbrandmeister beziehungsweise stellvertretende Ortsbrandmeister als Ehrenbeamte auf Zeit ernannt. Zuvor hatte, wie hier berichtet, der Gemeinderat die Wahlen des Gemeindekommandos und der Ortsfeuerwehren einstimmig bestätigt.

„Schon im Vorfeld der Corona-Krise haben wir richtig gehandelt und uns in einer ersten Videokonferenz ausgetauscht“, berichtete jetzt Bürgermeister Andreas Brandt bei einem „Abstandsernennungstermin“ im Rathaus.

Wichtig sei es, die Einsatzkräfte zu schützen. Außerdem gebe es eine Dienstanweisung, die Kontakte gering zu halten, damit nicht eine ganze Mannschaft durch eine Corona-Infektion ausfalle, so Brandt. Daher beschloss das Gemeindekommando, dass es für die Ernennungen keinen großen Rahmen wie sonst üblich geben sollte.

Schon im vergangenen September hatte das Gemeindekommando Meiko Lindhorst als Nachfolger von Ingo Lossau gewählt, der im März 2019 seinen Rücktritt zum 30. April 2020 eingereicht hatte. Meiko Lindhorst war als stellvertretender Ortsbrandmeister Holtebüttels bereits Ehrenbeamter, sodass ihm Andreas Brandt nur die neue Ernennungsurkunde übergeben musste. „Beruflich beschäftigst du dich viel mit dem Arbeitsschutz und dem Brandschutz, denn Du bist Sicherheitskraft und befindest dich im Fernstudium zum Sachverständigen im Brandschutz.“

Meiko Lindhorst hat alle technischen Lehrgänge und Funktionsträgerausbildungen absolviert, auch die zum Gruppen- und Zugführer. In seiner Firma ist Lindhorst stellvertretender Leiter der Werksfeuerwehr. Daneben hat er mehrere fachspezifische Ausbildungen durchlaufen, so in der Absturzsicherung, bei Gefahrenstoffen, in der industriellen Brandbekämpfung und beim Strahlenschutz. „In deiner Jugendzeit wurdest du auch zum Rettungsschwimmer ausgebildet“, wusste der Bürgermeister, hatte aber noch weitere Ämter des neuen Gemeindebrandmeisters auf dem Zettel: Im Flecken Langwedel war Lindhorst Ausbildungsbeauftragter der Gemeinde, von 1996 bis 1999 stellvertretender Jugendfeuerwehrwart und von 1999 bis 2006 Jugendfeuerwehrwart. Von 2004 bis 2011 war er Ausbildungsbeauftragter der Ortsfeuerwehr Holtebüttel und seit dem 1. Mai 2017 ist er stellvertretender Ortsbrandmeister Holtebüttels.

Zum neuen Ortsbrandmeister der Feuerwehr Langwedel wurde Thorben Hellmers ernannt. „Der erste mit Doktortitel“, so Andreas Brandt, denn Hellmers ist „Dr. Ing“. Auch er hat alle für seinen Posten erforderlichen Lehrgänge besucht, so auch die Gruppenführer- und Zugführerausbildung. Hellmers war vom 13. Januar 2017 bis 10. Januar 2020 Gruppenführer und ist seit dem 13. Oktober 2017 Umweltzugführer.

Maik Davids ist seit dem 1. Juni 2014 stellvertretender Ortsbrandmeister in Cluvenhagen. Auch er hat zahlreiche technische Lehrgänge und Funktionsträgerlehrgänge absolviert. Beruflich ist Davids in der Notfalltechnik der Deutschen Bahn tätig. „Dieses ist auch für uns wichtig“, so der Bürgermeister. Durch den Flecken Langwedel läuft die Bahnhaupttrasse zwischen Bremen und Hannover. Bei Notfällen sind die Cluvenhagener unter anderem für die Erdung der Oberleitungen zuständig. Außerdem steht in Cluvenhagen ein großes Projekt an: Ein neues Fahrzeug soll beschafft werden, dazu braucht man aber auch ein größeres Feuerwehrhaus, um alles sachgerecht unterbringen zu können. „Da ist es wichtig, dass du Deine Erfahrung weiterhin einbringst“, so Brandt bei der Ernennung Davids für weitere sechs Jahre.

Philipp Bresagk wurde zum stellvertretenden Ortsbrandmeister Holtebüttels ernannt – zunächst für zwei Jahre kommissarisch, weil ihm noch die Gruppenführerlehrgänge fehlen, die er nun in den kommenden 24 Monaten machen wird. „Beruflich bist du als Techniker mit Welterfahrung unterwegs und bist einer, der schon in jungen Jahren viel gesehen hat und schwierige Situationen selbstständig bewältigen musste“, hatte Brandt keinen Zweifel an der Eignung Bresagks für den Posten. hu