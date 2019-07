Dürresommer bereitet Sorge

Schäden an Pflanzen im Etelser Schlosspark / Verein will Wege ausschildern

+ Andreas Brandt (4. v. l.) steht weiter an der Spitze des Schlossparkvereins. Foto: hustedt

Etelsen – Das extrem trockene Jahr 2018 hinterließ auch im Etelser Schlosspark seine Spuren. Viele Baumschäden seien bei näherem Hinsehen zu erkennen, vor allem Nadelgehölz in der Nähe des WC-Häuschens oder am Hang in der Nähe des Mausoleums habe gelitten, stellte Andreas Brandt, Vorsitzender des mit der Unterhaltung der Anlage befassten Schlossparkvereins, auf der Mitgliederversammlung fest. Obwohl im vorigen Hitzesommer viel gewässert worden sei, hätten mehrere Anpflanzungen nicht gerettet werden können.