Dudelsackpfeifer bringt Stimmung

Nils Kintscher trat als Dudelsackpfeifer in Aktion. Fotos: hustedt

Langwedel – Das fünfte Türchen bei der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ öffnete sich am Donnerstagabend am Häuslingshaus. Für den Langwedeler Kulturverein begrüßte Silke Fronzek mit Glockenschlag die zahlreichen Gäste. Mehr als 40 Leute fanden sich zu der vorweihnachtlich-besinnlichen halben Stunde ein.

Fronzek hatte einen besonderen Gast mitgebracht. Es war Nils Kintscher und der kam nicht als Nachbar, sondern er trat als Dudelsackpfeifer auf. Aber zu solch einem Musiker gehören auch ein Kilt und lange Socken. So wirkte Kintscher ziemlich schottisch. Die Dudelsackmusik war schon von der Straße aus zu hören, denn die ganze Zeremonie lief nicht im Häuslingshaus ab, sondern vor dem hinteren Schuppen auf dem historischen Gelände.

Als der Dudelsackpfeifer Pause machte, kam Christiane Marahrens, um die Zuhörer mit internationalen Weihnachtsliedern zu überraschen. So war es nicht nur ein „schottischer Adventskalender“, sondern ein internationaler, denn Marahrens sang in mehreren Sprachen. Danach stimmten alle Besucher die auf verteilten Textblättern stehenden Weihnachtslieder an.

Dazu gab es Glühwein, es war aber auch ausreichend Zeit zum Klönen. Und als Silke Fronzek nach einer halben Stunde erneut das Glöcklein bimmeln ließ, legte sich nochmal Nils Kintscher mit dem Dudelsack ins Zeug.

Den Lebendigen Adventskalender gibt es im Flecken Langwedel seit fünf Jahren. Jeder Interessierte hat dabei an wechselnden Orten Gelegenheit, nach der Hektik des Tages mit einem Glas Glühwein in der Hand zu entspannen und in festliche Stimmung zu gelangen. hu