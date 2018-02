Druckerei Mack siedelt sich am Bremer Kreuz an

Langwedel - Spätestens im Herbst wird die Druckerei Mack den angestammten Standort in Langwedel, Große Straße, aufgeben. Geschäftsführer Markus Duhme teilte der Redaktion am Sonntag außerdem mit, dass sich der Betrieb erweitern wolle und die Halle einer ehemaligen Großbäckerei an der Theodor-Barth-Straße im Gewerbegebiet am Bremer Kreuz beziehen werde.

„Wir bedauern natürlich, dass wir nach über 70 Jahren aus Langwedel weggehen“, sagte Duhme. „Aber die Gemeinde war leider nicht in der Lage, uns ein passendes Grundstück anzubieten.“ Als Arbeitgeber für 24 Beschäftigte und Steuerzahler bedeute der Weggang „eines der ältesten Unternehmen am Ort“ sicherlich einen Verlust für Langwedel, fügte der Geschäftsführer an. Und legte nach: „Es ist sehr zweifelhaft und gefährlich, dass die Gemeinde jetzt und laut dem Bürgermeister auch noch in den kommenden Jahren keine eigenen freien Flächen für Unternehmen in petto hat.“ Die insgesamt sieben Hektar, über die ein privater Investor im Gewerbegebiet verfüge, seien für Mack-Druck aufgrund der angebotenen Grundstücksgrößen und der „problematischen Zuwegung“ leider nicht in Betracht gekommen, informierte Duhme. Am neuen Standort in Bremen, wo künftig die jetzt noch im Flecken produzierten Formulare, Frachtbriefe, Briefbögen und dergleichen hergestellt werden, soll nach seinen Angaben der Betrieb um zehn Beschäftigte erweitert werden. Auf dem Gelände der traditionsreichen Druckerei in Langwedel will, wie berichtet, die Specht-Gruppe aus Bremen 2019 ein Seniorenpflegezentrum errichten. - mm