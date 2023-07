Vier Verletzte bei Unfall in Langwedel

Nach dem Unfall musste die Feldstraße mehrere Stunden gesperrt werden. © Rohrberg, Waldemar

Ein schwerer Unfall, bei dem drei Personen schwer und ein Mensch leicht verletzt wurde, ereignete sich am Mittwochvormittag in der Feldstraße in Langwedel. Zwei Verletzte mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen lebensgefährliche Verletzungen und eine Person leichte Verletzungen erlitten, kam es am späten Mittwochvormittag in der Feldstraße in Langwedel, teilt die Polizei mit. Dem Bericht der Polizei zufolge wollte ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws von der Autobahn 27 kommend von der Feldstraße nach links in den Leinenkamp einbiegen und übersah aus unbekannten Gründen einen entgegenkommenden Mini, der bevorrechtigt war.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 54-jährige Fahrer sowie eine 21-jährige und eine 53-jährige Insassin des Mini lebensgefährlich. Der 54-Jährige und die 21-Jährige wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 53-jährige Insassin musste ebenfalls aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 25-jährige Fahrer musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. An der Unfallstelle dauerten die Maßnahmen noch geraume Zeit an, sodass eine Vollsperrung der Feldstraße bis in den Nachmittag andauerte. Eine umfangreiche Unfallaufnahme führten die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz durch. Die beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Foto: Rohrberg