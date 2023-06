Dorfverein Etelsen: Katrin Zubrägel löst Robert Nannen ab

Von: Jens-Peter Wenck

Der Schlüssel für die Etelser Mühle „Jan Wind“ wandert weiter. Robert Nannen (l.) gab den Vorsitz des Dorfvereins an Katrin Zubrägel (r.) ab. © PS

Etelsen – Bei der Jahreshauptversammlung des Dorfvereins Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden im Gasthaus Wätjen wurde jetzt Katrin Zubrägel als Nachfolgerin von Robert Nannen einstimmig zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Die Wahl wurde vom Ehrenmitglied Heinrich Struckmann geleitet.

Robert Nannen war langjähriger Vorsitzender und trat nicht mehr zur Wahl an. Er verwies in seinem letzten Rechenschaftsbericht auf die vielfältigen Aufgaben des Vereinsvorstandes. So wurde unter Nannens Führung unter anderem die Mühle „Jan Wind“ auf Vordermann gebracht und stets instand gehalten. Bereits vor der Übernahme des Vorsitzes im Jahr 2017 war Nannen als Beisitzer mit dem Aufgabenbereich „Mühlentechnik und Müller“ betraut.

Engagiert haben sich der Dorfverein und sein Vorsitzender beim monatlichen Markt auf dem Etelser Dorfland. Auch hier werden dringend helfende Hände gesucht und benötigt. Unterstützer sind herzlich willkommen, so Nannen.

Während seiner Zeit als Vorsitzender hatte sich Nannen immer sehr um die Mitgliederwerbung bemüht. Umso mehr freute er sich über eine wachsende Zahl von Eintritten in der jüngeren Vergangenheit. Insgesamt wuchs die Mitgliederzahl des Dorfvereins während der Amtszeit Nannens um 50 Prozent. Was aber nicht heißt, dass sich der Verein jetzt weniger um Zuwachs kümmern wird. Um neue Mitstreiter wird weiter geworben. Der Dorfverein ist wirtschaftlich gesund, die Finanzen sind in Ordnung, lautete die Bilanz nach dem Kassenbericht von Kassenwart Rolf Klenke. Der amtierende Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Neben dem Wechsel an der Vereinsspitze gibt es noch eine weitere Veränderung im Vorstand: Der bisherige Schrift- und Pressewart Peter Düll wird von Kathinka Kappler abgelöst. Düll wurde von der Versammlung als weiterer Kassenprüfer gewählt.

Katrin Zubrägel, die sich schon seit einiger Zeit auf ihre Aufgabe vorbereitet, wird in nächster Zukunft auch eine Ausbildung zur Müllerin absolvieren. Somit ist sicher gestellt, dass weiterhin die Funktion der Mühle erhalten bleibt, und auch, wie in diesem Jahr schon am Deutschen Mühlentag zu Pfingsten geschehen, die Vorführungen weitergehen. Am Mühlentag wird sich der Dorfverein selbstverständlich weiterhin beteiligen, zumal die Veranstaltung in diesem Jahr wieder hervorragend angenommen worden war.

Im Jahr 2022 fanden elf standesamtliche Trauungen in der Etelser Mühle statt. Um die perfekte Organisation kümmerte sich das tüchtige Hochzeitsteam um Waltraudt Löwner und Sabine Senger (2. Vorsitzende).

Wie hier bereits vor geraumer Zeit berichtet, hat der Förderkreis GbR Etelser Windmühle im vergangenen November die komplette Mühle samt Grundstück an den Dorfverein Etelsen unentgeltlich übertragen. Der Übergabevertrag wurde vom Vereinsvorstand unterzeichnet und notariell beglaubigt. Die auf der Jahreshauptversammlung anwesenden Mitglieder des Dorfvereins stimmten der Übertragung einstimmig zu. Somit wird der geschlossene Vertrag zum 1. Juli gültig.

Zum Schluss dankten die Mitglieder Robert Nannen für seinen langjährigen und unermüdlichen Einsatz mit einem kräftigen Applaus. Den Dank gab Nannen gern zurück, für all die Unterstützung und Hilfe, die er bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben erfahren hat.

„Aber jetzt sollen mal Jüngere ran“, hatte Nannen schon im Vorfeld der Versammlung erklärt.

Er wünschte seiner Nachfolgerin alles Gute für die Zukunft und eine glückliche Hand für ihr weiteres Wirken.

Katrin Zubrägel ließ nach ihrem Amtsantritt auch über die sozialen Medien wissen: „Den langjährigen Mitgliedern und ganz besonders auch Robert als dem bisherigen 1. Vorsitzenden danke ich für die Arbeit und das Herzblut, das ihr in den Verein gesteckt habt: Ihr habt den Dorfverein zu dem gemacht, was er heute ist. Ich freue mich auf eure Erfahrung und Unterstützung bei der Umsetzung neuer Ideen und möchte zusammen mit allen neuen und weiterhin engagierten Mitgliedern ,frischen Wind’ in den Dorfverein bringen.“ jpw

