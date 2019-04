„Dorfgeschichte erlebbar machen“

AG „Rundweg“ stellt Route entlang historischer Stätten in Völkersen auf die Beine

+ Die AG „Rundweg“ hat die erste Hinweistafel vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt: (von links) Kornelia Gerwien-Siegel, Bijanka Müller, Cornelia Kettenburg, Nils Schorling, Karin Atzpodien, Andreas Noltemeyer und Inge Vogel. Bernd Sackretz, Rainer Labrenz und Volker Wrede fehlen hier. Fotos: mix

Völkersen - Von Michael Mix. „Wir müssen die Zukunftsgestaltung des Dorfes selbst in die Hand nehmen“, ist Völkersens Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer überzeugt. Die Schließung von Banken, Gaststätten und Läden entlang der Landstraße in den vergangenen Jahren waren für ihn, aber auch andere der rund 1 500 Einwohner Alarmsignale. Das Wegbrechen der Infrastruktur könnte zu einem Ausbluten der lange vitalen Ortschaft führen, befürchtet manch einer. 2017 beteiligte sich Völkersen am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Laut Noltemeyer die Initialzündung für etliche Bürger, die nichts mehr dem Zufall überlassen wollten und den obigen Titel zum Programm erhoben. Der Interessengemeinschaft (IG) „Unser Dorf hat Zukunft“ gehören Vertreter aller örtlichen Vereine an. Und die haben sich überlegt, mit welchen Handlungsschritten Völkersen lebenswert(er) gestaltet werden könnte. Die IG oder auch Dorfgemeinschaft, in der die Freiwillige Feuerwehr, der TSV „Eintracht“, Tennisclub, Theaterverein, Schützenverein und der Ortsrat zusammengeschlossen sind, hat sieben Arbeitsgruppen auf die Beine gestellt. Diese kümmern sich um verschiedene Aufgabenfelder. Aktivistin Bijanka Müller zählt sie auf: Wohnen im Alter, Schnelles Internet, Verkehr, Zentraler Dorfplatz für Völkersen, Freizeitanlagen, Erstellen einer neuen Homepage für die Dorfgemeinschaft und Rundwege.