Seit 35 Jahren gibt es in Langwedel „Behnkens Glücksreisen“

Langwedel – Im Flecken Langwedel gibt es eine ganz besondere Gruppe, die jährlich auf Reisen geht, mittlerweile schon seit 35 Jahren. Mit dem Bus geht es in die Welt hinaus, die Gesellschaft nennt sich „Behnkens Glücksreisen“. Mit gutem Grund, denn von Beginn an sind Henrika und Johann Behnken die Organisatoren dieser Reisen.

Entstanden ist diese besondere Fahrgemeinschaft 1984 aus einer Handballmannschaft des MTV Langwedel. Nachdem man sich vom aktiven Handballsport verabschiedet hatte, wollte man doch als Gruppe unbedingt zusammenbleiben und erst einmal gern für eine Woche auf Tour gehen.

Das erste Mal unternahm man eine Paddeltour. Alle zwei Jahre wollte man dann wieder zusammen auf Fahrt gehen – mit den Frauen natürlich. Letzteres hat geklappt, Ersteres nicht. Weil es so schön war, ging man nämlich jedes Jahr auf Reisen. Inzwischen sind die Langwedeler fast überall in Europa gewesen: Paris, Wien, Budapest, Prag, Amsterdam, Brüssel, London, Dublin, Edinburgh und Zürich. Eine Fahrt durch die Toscana endete in Rom. Auf der großen Skandinavien-Rundfahrt wurden Stockholm, Oslo, Helsinki und St. Petersburg besucht. Dreimal ging es nach Polen (Danzig, Marienburg, Rastenburg mit der Wolfschanze, Masuren).

„Es war immer eine super Kameradschaft“, schwärmen Henrika und Johann Behnken noch heute, sodass sie ihr Vorhaben, die Organisation der Glücksreisen abzugeben, immer wieder hinausschoben. Eigentlich sollte ja schon vor Jahren Schluss sein.

Vor drei Jahren organisierten Behnkens eine Fahrt ins Erzgebirge und das Elbsandsteingebirge, verbunden mit dem Besuch der Sektkellerei Rotkäppchen in Freyburg an der Unstrut und dem Besuch des Kurorts Oberwiesenthal. Auch das Heilbad Karlsbad in Tschechien wurde besucht. Die Fahrt endete mit dem Besuch der Porzellanfabrik in Meißen und der Brauerei Radeberg bei Dresden.

Vor zwei Jahren war die Ostseeinsel Rügen Ziel der Langwedeler. Über Stralsund ging es nach Sellin, die berühmte Kreidefelsenküste und Kap Arkona angesteuert. Auch der Besuch der Störtebeker-Festspiele in Raiswiel und die Insel Hiddensee gehörten zum Programm. Im letzten Jahr war man am Edersee.

In diesem Jahr ging es wieder einmal nach Norden, die Langwedeler starteten zu einer großen Schleswig-Holstein-Rundfahrt. Die erste Station wurde in Friedrichstadt eingelegt. Bei einer Stadtführung erfuhren die Langwedeler, dass die Stadt 1621 von Herzog Friedrich III gegründet wurde. Zur Errichtung einer Handelsmetropole holte er niederländische Bürger ins Land und gewährte ihnen Religionsfreiheit. Daher ist in Friedrichstadt viel niederländische Backsteinrenaissance zu sehen – und natürlich Grachten. Auf einer Grachtenfahrt erlebten die Besucher, warum die Stadt auch „Venedig des Nordens“ genannt wird.

Ziel des ersten Tages war das Landhotel „Möllhagen“ in Schulp bei Nortorf, wo Quartier bezogen wurde. Es war ein familiengeführtes Hotel, die Familie Nelsen verwöhnte die Gäste reichlich.

Flensburg mit einem historische Hafen, der schönen Innenstadt und der Flensburger Brauerei stand auf dem Programm, bevor man sich der Landeshauptstadt Kiel mit Stadtrundfahrt, Norwegen-Kai, Marinehafen und U-Boot-Ehrenmal widmete. Zu Fuß erkundete man eine der ältesten Fußgängerzonen Deutschlands, die Holstenstraße. Die Rückfahrt zum Hotel ging durch die landschaftlich reizvolle holsteinische Schweiz mit Malente, Plön und Eutin.

Die Halbinsel Eiderstedt, erst ab 1200 durch Eindeichung und folgende Landgewinnung lag auf der Route wie auch der bekannte Badeort St. Peter-Ording. Natürlich wurde das Wahrzeichen der Halbinsel, der Leuchtturm Westerheversand, angesteuert. Weiter ging es über das Eidersperrwerk, dem größten deutschen Küstenschutzbauwerk, zum Seebad Büsum. Dort war der Verzehr von Krabbenbrötchen natürlich ein Muss.

An einem Freitag hieß es dann Abschied nehmen von der Familie Nelsen, die ihre Gäste fünf Tage lang nach deren ausdrücklichem Bekunden gut bewirtet hatte.

Es ging aber nicht gleich zurück nach Langwedel, sondern zunächst noch auf die Ostseeinsel Fehmarn. Der Ort Burg und der Hafen in Burg-Staken luden zum Bummeln ein. Nach dem Mittagessen im Lokal in einer originellen alten Fischerkneipe ging es dann aber endgültig zurück nach Hause. hu