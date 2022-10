Maik Smidt aus Cluvenhagen will als Direktkandidat fünf Prozent für Die Linke

Von: Lisa Duncan

Der linke Landtagskandidat Maik Smidt auf seiner Joggingstrecke, die an der „Mördergrube“ im Daverdener Holz vorbeiführt. © Duncan

Cluvenhagen – An der „Mördergrube“ im Daverdener Holz ist Maik Smidt mindestens einmal pro Woche anzutreffen. Dann tauscht der IT-Projektleiter aus Cluvenhagen die Lederkutte, die er sich fürs Foto zum Zeitungsbericht übergestreift hat, gegen Sportsachen und dreht seine Runde im Wald. Smidt hat eine Vorliebe für diesen Ort, wo in früheren Zeiten Strauchdiebe Wanderern auflauerten. Aus seinem Herzen macht der linke Direktkandidat für die niedersächsische Landtagswahl indes keine sprichwörtliche Mördergrube, sondern erzählt frei heraus, was ihn bewegt.

Maik Smidt hat Psychologie und Medizintechnik studiert, aber Erfahrungen in unterschiedlichen Berufen gesammelt, etwa als Schwerstbehindertenbetreuer bei der Awo oder bei Mercedes am Band. Parteimitglied der Linken wurde Maik Smidt erst vor sieben Jahren. Da hatte der IT-Experte seinen Lebensmittelpunkt noch in Bremen. Als die inzwischen vierjährige Tochter unterwegs war, zog die Familie nach Cluvenhagen und die Politik war zunächst noch Nebensache.

Nunmehr im Wahlkampf sucht Smidt in Kneipen und auf Schützenfesten den Dialog – gerne auch mit Menschen aus Arbeiterkreisen. Denn vielen Politikern sei nicht bewusst, dass es in Deutschland nicht allen gut geht. „Das sind nicht Zahlen auf dem Papier, sondern Leute, die wegen der Energiekrise bald ernsthaft ihr Essen nicht mehr kaufen können“, sagt der 43-Jährige. Sein Ziel für die Landtagswahl lautet: „Fünf Prozent für die Linke, das sind fünf Prozent mehr Stimmen im Landtag für soziale Gerechtigkeit.“ Große persönliche Chancen rechnet er sich für dieses Mal nicht aus: „Das ist ganz klar auch eine Zweitstimmenwahl.“

Der gebürtige Bremer wuchs in Kattenturm auf, einem „sozialen Brennpunkt“, wie er sagt. Dabei war sein Vater geradezu ein Musterbeispiel für sozialen Aufstieg. Als Kriegsflüchtling aus Danzig kam er mit leeren Händen in die Hansestadt und arbeitete sich über die Jahre hoch bis zum Amtmann für Justiz beim Bremer Senat. Maik Smidt sieht es heute als Vorteil, dass er in einem Stadtteil mit Familien aus unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen ist. Wo mehr als die Hälfte des Freundeskreises und Fußballvereins einen Migrationshintergrund hatten, sei es zwar für einen „blonden und blauäugigen Jungen“ nicht immer leicht gewesen. Dass zwischen „sozialen Problemen, Ängsten und Aggressionen“ ein Zusammenhang bestehe, habe er erst später begriffen. Das kam unter anderem durch die politische Arbeit in einem linken Jugendverband. Als 19-Jähriger begann er in der SPD-nahen „Sozialistischen Jugend Deutschland (SJD) – Die Falken“, Fahrten für Jugendliche zu betreuen. Sein Fazit heute: Grenzenlose Toleranz sei der falsche Weg, Integration keine Einbahnstraße. „So ein Easy-peasy-Nebeneinanderher-Leben funktioniert nicht – ohne, dass sich alle Seiten integrieren.“

Überzeugt hat ihn an der Linken vor allem der soziale Aspekt. „Cool und beeindruckend finde ich: Die Linke nimmt keine Spenden an“, sagt er. Diese Einstellung schlage sich auch in seinen Zielen nieder: „Es braucht eine Vermögensgewinnsteuer. Krankenhäuser, Energie, öffentlicher Personennahverkehr und Wohnen gehören in öffentliche Hand. Dabei darf es nicht um Profite gehen, weil es die Lebensgrundlage der Menschen ist.“

Wie schlecht es etwa um den Pflegebereich steht, erfuhr Smidt am eigenen Leib, als er kurz vor Weihnachten 2020 einen Schlaganfall erlitt. Wie er später erfuhr, musste er vor der Einlieferung 40 Minuten im Krankenwagen vor der Tür warten. Mehrere Kliniken hatten ihn als Patienten abgelehnt, weil kein passendes Bett frei war. Die Woche im Krankenhaus gab ihm zu denken: „Da wurde mir klar: Es kann nicht nur um Karriere gehen, sondern jetzt will ich mal in der Politik was auf die Kette bekommen.“ So ließ er sich im März 2021 für den Langwedeler Gemeinderat aufstellen und ist seit der Kommunalwahl 2021 im Langwedeler Rat aktiv. Dabei überraschte ihn, dass es „erschreckend politisch“ zuging, wie ihm anhand langatmiger Redebeiträge von Ratskollegen auffiel. Wenn sich Maik Smidt zu Wort meldet, dann meist mit Themen, die er in informellen Gesprächen aufschnappt. So wurde er etwa auf eine Familie mit fünf Kindern aus Langwedel aufmerksam, die keinen Kita-Platz für ihren Nachwuchs bekam. Folglich konnten nicht beide Elternteile arbeiten gehen. „Aber viele Leute wissen gar nicht, dass sie widersprechen müssen.“ Mehr Transparenz könne hier helfen.

In der Linken seien Menschen aus allen Schichten aktiv – für Smidt ein großes Plus, aber auch mit ein Grund für innerparteiliche Querelen. Auch die Linke dürfe nicht elitär auftreten, sondern solle die Ängste der Menschen ernst nehmen. Smidt ist es daher wichtig, auch mit Leuten zu diskutieren, die eine andere Meinung haben – mit einer Einschränkung: „Rassismus ist für mich keine Meinung.“ Zur Erinnerung, dass er ansonsten offen für andere Sichtweisen bleiben will, hat er sich den Spruch „De omnibus dubitandum“ – „An allem ist zu zweifeln“, ein Karl-Marx-Zitat, auf den Arm tätowiert.

Den Vorwurf, dass die Linke wenige Konzepte zur Umsetzung ihrer Ideen vorlege, weist er zurück: „Die Linke ist richtig konkret geworden.“ In Niedersachsen beinhalte das Wahlprogramm eine Vermögenssteuer, bezahlbares Wohnen, das Recht auf Kita-Betreuung, Digitalisierung, etwa Tablets für alle Schüler. Auch das Klima sei für die Linke inzwischen Thema, sagt Maik Smidt, der bei der letzten „Fridays for Future“-Demo mitgelaufen ist, aber zugibt, dass dies nicht sein Spezialgebiet sei. Man kann halt nicht alles machen.

Als Ausgleich zum 40-Stunden-Job und der Ratsarbeit, die sich oft bis lange nach Feierabend hinzieht, macht er neben Kraftsport und Joggen auch Yoga. Außerdem spielt er Klavier und Gitarre. Letzteres zu Abi-Zeiten sogar in einer Death-Metal-Band. Inzwischen schlägt Maik Smidt ruhigere Töne auf der Akustikgitarre an – trägt aber als Punkrockfan immer noch gerne Lederjacke.