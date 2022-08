Digitalpakt an Schulen im Flecken Langwedel größtenteils umgesetzt

Von: Lisa Duncan

Interaktive Tafeln sollen mithilfe des Digitalpakts Schule flächendeckend alle Klassenräume im Flecken Langwedel erhalten. An der Oberschule und an der Grundschule Langwedel ist das schon geschehen, wie Hauptamtsleiter Rolf Korb hier demonstriert. © Duncan

Langwedel – Beim Thema Digitalisierung ist die Oberschule am Goldbach den anderen Schulen im Flecken Langwedel mindestens einen Schritt voraus – denn die notwendige Verkabelung sei beim Schulneubau gleich mitgeplant worden. Zudem seien alle Klassenräume bereits mit interaktiven Tafeln ausgestattet, berichtet Rolf Korb, der als Hauptamtsleiter im Langwedeler Rathaus unter anderem für Schulen und Kitas zuständig ist.

Insgesamt 428 500 Euro soll der Flecken laut Korb aus dem Digitalpakt Schule vom Bund und dem Land Niedersachsen erhalten. Für Mittel in Höhe von 213200 Euro liegen bereits die Bewilligungen vor, der Rest soll diesen Herbst folgen. Der Flecken ging von einem Sockelbetrag von 30 000 Euro pro Schule aus – und war bis zum Abrufen der Mittel in Vorleistung gegangen.

An den Grundschulen besteht in Sachen Digitalpakt teilweise noch Aufholbedarf. Am weitesten sind die Arbeiten an der Grundschule Völkersen gediehen. Dort wurden schon im Sommer und Herbst 2021 in allen Klassenräumen digitale Tafeln installiert. An der Grundschule Etelsen sind die intelligenten Flachbildschirme bislang in fünf von elf Klassenräumen vorhanden.

„Die Mittel sind beantragt und bewilligt und müssen teilweise nur noch abgerufen werden“, erläutert Korb. Um die ausstehenden Bundesmittel aus dem Digitalpakt im Herbst 2022 abzurufen, muss jede Schule ein ausführliches Medienkonzept vorlegen. „Die liegen bis Herbst vor. So können wir bald in jedem allgemeinen Unterrichtsraum digitale Tafeln zur Verfügung stellen“, sagt Korb.

Sechs alte Whiteboards, die der Flecken 2008/ 2009 für die Grundschule Etelsen angeschafft hatte, will die Gemeinde gegen neueste Technik – interaktive Tafeln samt Zubehör – austauschen. Da die Mittel aus dem Digitalpakt dann ausgeschöpft sind, will der Flecken für die Umrüstung in die eigene Tasche greifen und etwa 54 000 Euro an Haushaltsmitteln bereitstellen. Ein solches Upgrade soll auch an der Oberschule erfolgen, wenn dort, hier allerdings mit Digitalpakt-Mitteln, vier alte digitale Tafeln für 33 000 Euro ausgetauscht werden. Wiederum nicht vom Digitalpakt gedeckt seien Pläne, an der Oberschule auch in den Fachräumen insgesamt zehn digitale Tafeln zu installieren.

Eine Leiter ist vonnöten, um die Kabel für die Access Points an der Grundschule Langwedel zu verlegen. © Duncan

Letzte auf der Liste ist Korb zufolge die Grundschule Langwedel, in deren 14 Unterrichtsräumen die Techniker aktuell Kabelkanäle herstellen, um die notwendige Verkabelung in der gesamten Schule zu verteilen. „Wir sind mit den Arbeiten gut im Zeitplan und hoffen, dass wir zum Ende der Sommerferien fertig sind“, informiert Korb. Die schrittweise Vorgehensweise spielte dem Flecken in die Karten: „Wenn wir alles auf einmal gemacht hätten, hätten wir die Firmen nicht gekriegt“, erläutert Korb. Am meisten schlägt übrigens die Verkabelung zu Buche: „Damit sind die Mittel schnell ausgeschöpft.“ Auch für die Grundschule Langwedel will der Flecken Haushaltsmittel für sechs interaktive Tafeln zur Verfügung stellen.

Ein nächster Schritt, der mit politischen Entscheidungen verbunden sein wird, ist die flächendeckende Ausstattung der Schulen mit Tablets. „Ist das Aufgabe des Schulträgers oder nicht?“, lautet Korb zufolge die Frage, mit der sich die Politik in Kürze auseinandersetzen muss. 43 Tablets für die Oberschule zum Preis von etwa 25 000 Euro seien schon bestellt, so Korb. Aber wer soll es bezahlen, wenn um die 500 Grundschüler in Langwedel ebenfalls diese Geräte erhalten sollen? Der Flecken geht von einem Klassensatz pro Jahrgang aus. „Strittig ist, ob es sich um Lern- und Unterrichtsmittel oder Lehrmittel (ähnlich wie Bücher) handelt“, erklärt Korb. Das Für und Wider wird der Hauptamtsleiter nach der politischen Sommerpause für die Ratsmitglieder aufbereiten und so vermutlich eine rege Diskussion anstoßen.