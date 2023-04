Die Vorfreude auf Fest in Etelsen steigt

Von: Jens-Peter Wenck

Das Organisationsteam des Schlossgartenfestes (v.l.) Hella Bachmann, Jara Beckröge, Marco Bachmann, Harm Beckröge und Christian Nehrke. © PS

Etelsen – Der Termin steht: Das Etelser Schlossgartenfest findet am 10. und 11. Juni statt, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. „Die Vorfreude steigt auch bei dem Orga-Team, das dieses Fest für Landromantik, Vielfalt und Genuss aktiv plant“, heißt es in einer ersten Pressemitteilung von Harm Beckröge. Kulinarische und musikalische Genüsse habe man bereits sichergestellt.

Ein Schaubienenvolk, Shetty-Ponys und Alpakas werden nicht nur Kinder begeistern, ist man sich in Etelsen sicher.

„Tolle Musiker untermalen das schöne Ambiente. Die Gaumenfreuden kommen bei diesem Fest natürlich auch nicht zu kurz“, kündigen die Macher dieses großen Wochenendes an. Außerdem soll neben den Alpakas und Ponys Zauberin Amely Hamilton die Gäste im Schlossgarten begeistern. Und hier ist auch für Kinder viel zu entdecken. Es werden eine große Sandkiste mit Spielturm und eine Hüpfburg als Rutsche aufgebaut. Überhaupt kann man den ganzen Tag in vielen wunderschönen Ecken die Seele baumeln lassen.

Natürlich hat auch wieder das Café vom Gästehaus Schlossgarten geöffnet, dort kann Kaffee und Kuchen auf der Terrasse und drinnen im ehemaligen Pferdestall des Grafen zu Reventlow genossen werden. Wer schon einmal beim Schlossgartenfest war, weiß: Hier herrscht eine wunderbare Atmosphäre mit vielen gemütlichen Ecken oder schattigen Plätzen unter Bäumen, wo früher die Gärten und die Beete des Grafen von Reventlow bewirtschaftet wurden.

Besondere Vielfalt und eine Marktplatz-Atmosphäre versprechen die rund 140 Aussteller, die vor dem Etelser Schloss und in den ehemaligen Schlossgärten ihre Waren und Produkte feilbieten.

Wenn das Wetter auch nur halbwegs mitspielt, dann ist der Besucherzustrom beim Schlossgartenfest erfahrungsgemäß sehr groß. Wer also von weiter weg nach Etelsen kommt, und nicht vorhat, größere Anschaffungen mit nach Hause zu nehmen, sollte vielleicht über die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nachdenken. Wenn man denn nicht Fahrrad fahren kann oder will. Der Bahnhof Etelsen ist nur 600 Meter vom Hof Beckröge entfernt. Busse halten an der Bremer Straße (L158), tatsächlich nur wenige Meter vom Eingang des Schlossgartenfestes entfernt.

Beim Schlossgartenfest in Etelsen findet sich immer ein lauschiges Plätzchen. © Bartz

Wer mit dem Auto nach Etelsen kommt, folgt bitte unbedingt der Beschilderung zu den extra für dieses Wochenende eingerichteten Parkplätzen. Für Autos ist oben im Ort nur wenig Platz, unterhalb des Geländes, nah am Eingang 2 am Rand der Marsch sind dafür richtig viele Parkplätze vorhanden, und allesamt sind auch noch kostenfrei.

Für Besitzer von Fellnasen auch noch wichtig zu wissen: Der Besuch des Schlossgartenfestes in Etelsen mit Hunden ist erlaubt, allerdings müssen die Tiere angeleint sein.

Der Eintritt zum Etelser Schlossgartenfest kostet pro Person acht Euro, für Kinder unter 15 Jahren ist der Eintritt frei. Das Wochenendticket für beide Tage kostet zwölf Euro. Ermäßigt ist der Eintrittspreis auf sechs Euro für Beeinträchtigte mit Ausweis. Für die notwendige Begleitperson ist der Eintritt frei. jpw