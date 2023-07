Die schnellsten Jäger der Welt im Küsterhaus Daverden

Vor vollem Küsterhaus berichteten Harald Gerken (li.) und seine beiden Kollegen über Wanderfalken, nicht nur zur Freude von Theda Henken. © Hustedt

Daverden – Selbstverständlich freut man sich auch beim Verein für Kultur und Geschichte in Daverden über viel Besuch bei seinen Veranstaltungen. Die Vorsitzende Theda Henken gab sich aber schon erstaunt darüber, wie viele Mitbürger das Thema Wanderfalken interessierte.

Im Küsterhaus hatte Harald Gerken, selbst Vereinsmitglied und zudem Betreuer vieler Falkenhorste, einiges zu erzählen. Unterstützt wurde er von Merlin Hankel und Emil Hinners, deren Fachwissen enorm war. Merlin Hankel ist erst 18 Jahre jung, er fühlt sich im Team des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) mit den älteren Kollegen nach eigenem Bekunden aber gut aufgehoben.

Wanderfalken galten in den 1970er-Jahren bei uns fast als ausgestorben, haben sich seitdem aber gut erholt, sodass es in Deutschland jetzt einen Bestand von etwa 600 Paaren gibt. Durch Umweltgifte wurden die Schalen der Eier früher immer dünner, sodass sie beim Wenden platzten. Die eleganten Flieger erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h und gelten daher als das schnellste Tier der Erde. Sie jagen nur in der Luft und sind sogenannte Bisstöter. Sie töten ihre Beute also durch einen Biss in den Nacken.

Wanderfalken brauchen kein Nest und legen ihre Eier in luftiger Höhe auf steinharter Unterlage ab. In den Mittelgebirgen nisten sie an Felswänden oder auch in mittelalterlichen Burgruinen. Beliebte Nistplätze sind auch Fernmeldetürme, wie sie von Harald Gerken und seinem Team betreut werden.

Die Wanderfalken schlagen hauptsächlich Tauben, wussten die drei Nabu-Vertreter zu berichten. Sie zeigten tolle Fotos von Falkenhorsten, also Nestern, mit bis zu vier Jungtieren. Falken nisten aber nicht nur auf Funktürmen, sondern auch auf Kraftwerken oder Seezeichen. Mittels Beamer zeigte Merlin Hankel mehrere Nester, wie etwa im Turm der Stadtkirche Celle. Harald Gerken, Merlin Hankel und Emil Hinners betreuen 40 Nistplätze auf den Funktürmen in Luttum, Walle und Dörverden.

Merlin Hankel mit einer Sammlung der besonderen Art: ein Glas voller Ringe, deren Träger zur Falkenbeute wurden. © Hustedt

Inzwischen sind die Wanderfalken von der Roten Liste der bedrohten Tierarten verschwunden. Einmal im Jahr suchen die Falkenschützer die Nistplätze auf – nachdem die Jungvögel ausgeflogen sind. Da bekommen sie dann so einiges zu sehen. In einem großen Glas haben sie im Lauf der Jahre unzählige Ringe von den Vögeln gesammelt, die die Falken erbeutet haben.

Nach einer Pause zeigte Merlin Hankel einen bemerkenswerten kleinen Film. Zu sehen war unter anderem, wie die Altvögel dem Nachwuchs ihre Beute im Flug übergeben. Sollte einmal eine Beute fallen, so können sie diese dank ihrer gewaltigen Schnelligkeit noch vor dem Boden wieder auffangen.

Beim nächsten Themenabend am 23. August stellt der Daverdener Fotograf Ingo Wächter seine Lieblingsinsel Usedom vor. whu