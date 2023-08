Die Meister aus dem Rathaus Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Die drei Meister aus dem Langwedeler Rathaus (v.l.): Bernd Roseland, Andreas Brandt und Henning Arera. © Wenck

Langwedel/Daverden – Das riecht hier ... eigentlich wie immer. Wie Kindergärten so riechen. Nach Putzmittel. Die Zeiten, wo Farben oder Fußbodenkleber nach der Aufbringung diesen Lösungsmittelgeruch verströmten, sind offensichtlich vorbei. Dabei hat der Kindergarten am Rotdornweg in den Sommerferien so einiges an Farbe und teilweise auch neuem Linoleumfußboden verpasst bekommen.

In die Jahre gekommene Teile der Holzfassade des 1996 eingeweihten Kindergartens wurden getauscht und neue gestrichen.

„Das geht alles nur, wenn kein Betrieb ist“, sagt Henning Arera aus der Gemeindeverwaltung. „Das sah alles nicht mehr schön aus und musste gemacht werden“, fügt Bürgermeister Andreas Brandt hinzu, der an diesem Morgen zum einen die Gelegenheit nutzt, die Arbeiten der Landjugend Daverden auf dem Außengelände zu würdigen. „Was die hier in ihrer 72-Stunden-Aktion gemacht und hingestellt haben, ist große Klasse.“

Zum Zweiten kann er mit Henning Arera und Bernd Roseland gleich zwei neue Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vorstellen. Mit ihrer Anstellung ist der Flecken Langwedel neue Wege gegangen. Eher notgedrungen als freiwillig, aber die sich bereits jetzt nach wenigen Wochen abzeichnenden Ergebnissen lassen den Schluss zu: Dieses Vorgehen war gewiss nicht verkehrt.

Eigentlich hat der Flecken Langwedel Ingenieure für sein Bauamt gesucht. „Einen Bauingenieur Tiefbau suchen wir immer noch. Dringend. Das kann gern in die Zeitung“, sagt der Bürgermeister. Mit Arera und Roseland hat die Gemeinde nun zwei Meister aus dem Handwerk eingestellt. „Wir sind jetzt die drei Meister aus dem Rathaus“, lacht Brandt, seines Zeichens nicht nur Bürgermeister, sondern auch verbriefter Industriemeister Metall.

Bernd Roseland aus Etelsen ist Tischlermeister und Betriebswirt, unter anderem. Auf alle Fälle ist der 64-Jährige mindestens im Landkreis gut vernetzt, hat zwar seinen eigenen Betrieb aufgegeben – aber immer noch großen Spaß an der Arbeit.

Bei Henning Arera, 52 Jahre alt, machte ein Aspekt den Flecken Langwedel als Arbeitgeber noch attraktiver: die Nähe zur Familie und zum Wohnort Ottersberg. Der Maurer- und Betonbaumeister war weltweit auch bei großen Projekten zum Beispiel im Industrieofenbau im Einsatz. Jetzt kümmern sich Roseland und Arera um kleinere und mittlere Projekt der Gemeinde, um die Instandhaltung und -setzung von gemeindeeigenen Einrichtungen.

„Es macht echt Spaß. Für mich gibt es jeden Tag etwas Neues“, sagt Bernd Roseland. Vielleicht ein Vorteil für die Handwerksmeister: Sie kennen aus ihrem vorherigen Berufsleben die andere Seite des Schreibtisches, können und wollen so eine Schnittstelle zu Handwerkern und Firmen bilden. „Man sieht auch gleich, was man gemacht und organisiert hat“, sagt Arera zu den Vorzügen seines neuen Arbeitsplatzes.

Allerdings kam beiden auch ganz schnell die Erkenntnis: Im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung sind die Wege viel länger, die Verfahren um einiges komplizierter als in der freien Wirtschaft. Die Meister stehen da im Rathaus vor der gleichen Bürokratie wie alle anderen. „Vielleicht gehen wir da praktischer und lösungsorientierter ran“, überlegt Bernd Roseland.

„Ach, übrigens: Neue LED-Lampen haben wir dann in den Ferien hier auch gleich einbauen lassen. Solche, die in die Aussparungen der alten Lampen in der Decke passten“, sagt Henning Arera. „Spart Energie und außerdem ist alles gleich viel heller geworden.“