Die Badesaison im Langwedeler Burgbad ist zu Ende

Levke aus Verden stürzt sich begeistert in die Langwedeler Fluten. © Wenck

Aus und vorbei. Am gestrigen 1. September ging die Freibadsaison auch im Langwedeler Burgbad zu Ende. Das sonnige Wetter nutzten noch einmal etliche Fans des kleinen, aber feinen Freibades zu einem Sprung ins 21 Grad frische Wasser. Levke aus Verden hat erst in diesem Jahr das Burgbad für sich entdeckt, ist aber schon eine richtig große Freundin geworden und will im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen.

Insgesamt hatte man in diesem Jahr rund 27 000 Besucher, erklärte Schwimmmeister Thomas Becker, der sich „sehr zufrieden“ über die Saison 2022 zeigte. Die Schwimmkurse seien gut und erfolgreich verlaufen, das Flutlichtschwimmen war ein echter Höhepunkt. An den vielen heißen Tagen war das Burgbad dann auch richtig voll. Katrin Borm vom Burgbad-Team fand diese Tage „wunderbar“. Ab heute ist keine öffentliche Saison mehr. Am Wochenende ist trotzdem tüchtig Leben im Bad – die DLRG hat ihr Bezirksjugendtreffen. Und am 11. September, während des Langwedeler Marktes ist das Burgbad von 13 bis 17 Uhr für die Modellskipper vom Weichelsee, ihre Schiffe und Boote sowie interessierte Besucher geöffnet.