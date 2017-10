DFB-Mobil in Völkersen: „Heute keine Grätschen“

Übungsstunde für die U6 des FSV – direkte und unkomplizierte Tipps für die Trainer

+ Frido Petersen und Jonas Reinke (re.) trainierten mit dem Nachwuchs des FSV Langwedel-Völkersen, Jannek Ringer beobachtete das Ganze zusammen mit den Jugendtrainern. - Foto: Wenck

Völkersen - Ein Sack Flöhe ist nichts dagegen. Das merken Frido Petersen und Jonas Reinke auch gerade. „Heute wird fair gespielt, also keine Grätschen“, erklärt Frido. Ähm, was glauben die jungen Männer, die hier im Auftrag des Deutschen Fußballbundes (DFB) unterwegs sind, wie der Nachwuchs des FSV Langwedel-Völkersen in der U6 eigentlich drauf ist?