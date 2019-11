Langwedelerin Charleen Bertram: Deutschlands beste Pferdewirtin

22-Jährige bei Horst Rimkus in Stedorf ausgebildet

+ © Niemann Gemeinsam zum Ausbildungserfolg: Charleen Bertram (Mitte) mit ihren beiden Ausbildern, Hofbesitzer Horst Rimkus (li.) und Pferdewirtschaftsmeisterin Ariane Kuhls (re.). © Niemann

Langwedel/Stedorf - Von Christel Niemann. Sie ist die Beste: In der vergangenen Woche wurde Charleen Bertram von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Thünen-Institut in Braunschweig vor rund 150 Gästen für ihre herausragenden Leistungen in der Ausbildung zur Pferdewirtin ausgezeichnet.